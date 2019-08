Dân mạng 'ném đá' nữ hành khách chửi bới, xúc phạm nhân viên tại sân bay

Quảng cáo

Nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc nữ hành khách L,H to tiếng chửi bới, xúc phạm nhân viên hàng không.

Theo đó, giữa nữ hành khách này và nữ nhân viên tại quầy check-in đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình trao đổi liên quan đến hành lý xách tay quá cân.

Nữ hành khách L.H tại quầy check-in Ảnh cắt từ clip

Mặc dù được nhân viên an ninh và những người xung quanh nhắc nhở bình tĩnh, tránh gây ồn ào, nữ hành khách này phản ứng lại: "Việc của anh à? Hóng hớt à? Anh làm được gì tôi thì anh làm đi, đánh tôi đi. Tôi không nói nhỏ được, tôi phải ăn to nói lớn".

Nữ hành khách xô đẩy lực lượng an ninh. Ảnh cắt từ clip

Ở một clip khác tại cổng an ninh, nữ hành khách này vẫn giữ thái độ không hợp tác, xúc phạm nhân viên an ninh.

Ngay khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc đã thu hút được rất nhiều ý kiến bình luận. Trong đó, dù chưa rõ ngọn ngành sự việc song chủ yếu các ý kiến đều phản đối cách hành xử thiếu kiềm chế, mất lịch sự và không tôn trọng người khác ở nơi công cộng của nữ hành khách này.

Nick Vân Lavie chia sẻ: "Khổ thân em bé thật sự. Có anh đã bảo chị to tiếng làm cháu sợ mà vẫn gào lên được. Trẻ con thấy to tiếng là sợ xong khóc mà mẹ chẳng thương con gì. Thấy con khóc lại còn lấy cớ để cho con khóc to hơn..."

Trinh Koria bày tỏ, người lớn sai hay đúng là chuyện người lớn, lôi trẻ con vào làm gì...

Tường Kha