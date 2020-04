Đoàn viên thanh niên may khẩu trang tặng học sinh trở lại trường

Ngày 23/4, chị Trần Thị Thoa, Bí thư Đoàn xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, các tình nguyện viên của xã đã may được 500 khẩu trang để tặng học sinh khi trở lại trường.

Từ nguồn kinh phí vận động được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cùng sự hỗ trợ của Xưởng may Gia Hưng (do anh Phan Văn Hưng làm chủ), Đoàn xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã may được 500 chiếc khẩu trang vải.