“Đưa em về thanh xuân” ở Thung lũng Tình yêu

Không thuộc gu nhưng rồi cũng xiêu lòng!

Thái Nguyễn Minh Duy (22 tuổi, làm nghề hướng dẫn viên du lịch ở TPHCM) có vẻ ngoài phong trần vì quanh năm dãi dầu mưa nắng với nghề hướng dẫn viên. Đến với lễ hội lần này anh bất ngờ tỏ tình với cô bạn học ngày xưa của mình là Cao Điểu Thị Diễm My (cùng tuổi và làm việc tại TPHCM). Bị bất ngờ, Diễm My nghẹn ngào không nói nên lời, nhận bó hoa Minh Duy trao tặng trong tiếng vỗ tay của hàng trăm du khách. Được đà chàng trai tiến tới hôn “cô bạn ngày xưa học chung một lớp”.

Minh Duy kể, từ đầu năm học lớp 12 ở huyện Định Quán (Đồng Nai) anh đã cảm mến cô bạn xinh xắn này nhưng chỉ biết yêu đơn phương vì My đã có người yêu. “Khi biết họ chia tay nhau, em quyết tâm “cưa” My nhưng phải 9 tháng 9 ngày cô ấy mới “đổ”. Đó là vào ngày cuối cùng của đợt thi đại học tại điểm thi thuộc TP Biên Hòa (Đồng Nai). Em xúc động, không dám tin ở mắt mình khi My xuất hiện ở cổng trường đón em về Định Quán”, Duy nhớ lại.

Mặc dù “tình trong như đã” nhưng Duy vẫn muốn nói lời tỏ tình ở một nơi đặc biệt để gây ấn tượng với bạn gái. Duy rủ My đi du lịch ở TP Đà Lạt nhưng cô ấy ngại ngùng khi đi hai người. Thế là chàng trai rủ luôn đám bạn 5-6 đứa cùng đi. Duy giữ bí mật đến cùng màn tỏ tình lãng mạn trên sân khấu nên My bị bất ngờ và đã bật khóc vì xúc động trước tình cảm chân thành của nửa kia. “Duy không thuộc gu của em nhưng rồi em cũng xiêu lòng vì anh ấy rất kiên trì, chân tình và có lắm trò “quái quái”, đáng yêu. Tình cảm là cái gì đó khó đoán định được…”, My chia sẻ.



Kỷ niệm đẹp nhất trong hơn 1 năm yêu nhau

Chàng trai Đinh Duy Thành (28 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay của du khách khi có màn cầu hôn ngọt ngào với bạn gái Nguyễn Phương Thảo trên sân khấu. Trong khi Thành thể hiện rất “tròn vai” vì có sự chuẩn bị chu đáo từ trước thì Thảo có vẻ “đơ”. “Em giấu kín chuyện cầu hôn, chỉ rủ Thảo lên Đà Lạt chơi thôi. Có lẽ vì ngượng và quá bất ngờ nên cô ấy sững người ra như vậy. Thảo là tuýp người sống nội tâm, ít giao lưu bên ngoài nên hơi nhát. Em cũng rất hồi hộp nhưng không sợ. Em tin vào linh cảm của mình”, Thành chia sẻ.

Đinh Duy Thành cầu hôn bạn gái ở Thung lũng Tình yêu. Photo: ..

Thành thổ lộ bản thân cũng rất ngại đám đông. Cậu phải thu hết can đảm mới dám tỏ tình chỗ đông người. “Sau khi rời sân khấu, Thảo nói lúc đó cô ấy ngạc nhiên đến sững cả người vì không ngờ em làm được điều này trước hàng trăm người. Cả hai đứa đều cảm nhận cầu hôn trước nhiều người trong một Thung lũng đẹp như thế này thì “ép phê” hơn rất nhiều so với bất kỳ nơi nào khác. Đây là kỷ niệm đẹp nhất trong hơn 1 năm yêu nhau của tụi em”, Thành cho biết.

Thành và Thảo cùng làm trong một công ty về game nhưng khác bộ phận nên ít tiếp xúc với nhau. Thảo thích xem phim Hàn Quốc và tuýp người đàn ông trong mơ của cô ấy là thanh mảnh như trai Hàn chứ không “su mô” như Thành. Nhờ các anh chị, bạn bè trong công ty ghép đôi và tạo điều kiện cho hai người có thời gian bên nhau nên rồi cũng phát sinh tình cảm. “Sau khi “cưa” Thảo được 6 tháng, cả hai đi ăn đám cưới một người bạn. Nhìn bạn bè tổ chức cưới, em thấy nôn nao nên thu hết can đảm tỏ tình và may mắn là Thảo gật đầu đồng ý”, Thành nói.



Không đủ dạn dĩ lên sân khấu như hai cặp tình nhân trên, đôi uyên ương tuổi đôi mươi Liêng Hot Ha Hương và Kră Jăn Luyn đến từ huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tìm đến chỗ cây đa cầu duyên để buộc dải lụa hồng. Sau đó cả hai cùng nhìn về dãy núi Lang Biang cao 2.167m sừng sững phía chân trời (trông xa hệt như bộ ngực tuyệt đẹp của sơn nữ tuổi trăng tròn) để cầu nguyện cho tình yêu của mình luôn bền chặt.

Ha Hương nói buôn làng của cô xem ngọn núi này là nơi linh thiêng nhất. Người già trong làng kể rằng thuở xưa, chàng K’Lang (bộ tộc Lạch) và nàng Hơ Biang (bộ tộc Chil) là đôi uyên ương tài sắc nhất vùng. Mỗi khi họ thổi khèn, đánh chiêng, hát đối đáp cùng nhau thì hoẵng đứng ngẩn ngơ, hươu nai sững sờ và ma quỷ quên làm hại người. Thế nhưng cha của Biang là tù trưởng JRềnh cấm đoán không cho con gái bắt Lang làm chồng bởi giữa hai dòng họ có mối thù truyền kiếp.

“Đây là lần đầu tiên em đến Thung lũng Tình yêu. Cảnh vật thơ mộng quá! Sắp tới em sẽ đưa cả gia đình đến đây chơi. Kỷ niệm ngày cầu hôn, chúng em sẽ quay lại nơi này”.

Chàng trai Đinh Duy Thành

Đôi trai tài gái sắc đã đưa nhau lên vùng núi cao để sinh sống. Khi Hơ Biang bị bệnh nặng, K'Lang quay về báo tin để dân làng tìm cách cứu nàng. Ác nghiệt thay, nhiều người đã lần theo dấu vết, tìm đến nơi ở của hai người để giết K'Lang. Hơ Biang đã lao ra đỡ mũi tên tẩm thuốc độc của người trong bộ tộc nhắm vào K'Lang.

Nàng đã chết vì mũi tên oan nghiệt đó. Còn K’Lang than khóc, thề nguyền suốt đời chung thủy và đã trút hơi thở cuối cùng bên mộ người yêu giữa rừng già thâm u. Cái chết bi thương đó khiến tù trưởng JRềnh hối hận khôn nguôi. Ông đã chủ động giảng hòa, xóa bỏ hận thù và lấy tên của Lang và Biang đặt cho dãy núi này để nhắc nhở con cháu muôn đời sau sống đoàn kết, yêu thương nhau.

Một số cặp đôi khác tìm đến cây cầu tình yêu để treo ổ khóa, thề ước chuyện trăm năm rồi thả chìa khóa xuống hồ nước; hoặc lưu giữ dấu vân tay và chữ ký trên các viên gạch hình trái tim đặt tại Cung đường tình yêu. Cung đường gồm hàng ngàn chậu hoa tươi được thiết kế theo những hình trái tim khổng lồ tiếp nối nhau trên con đường rợp bóng thông bên hồ Đa Thiện thơ mộng.

Nhiều cặp đôi cũng thích thú khám phá Mê cung tình yêu, nơi được xác lập kỷ lục guinness “Công trình cây xanh lớn nhất Việt Nam”. Mê lộ dài tới 1.500m với bờ tường bằng cây cao 2m, rộng 50cm, là thử thách không nhỏ với những ai cần tìm lối ra khi lạc bước vào đây.

Một màn tỏ tình ở Thung lũng Tình yêu. Ảnh: K.A



Kim Anh