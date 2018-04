Đừng đùa với số đo phụ nữ

Thư có đoạn: “Nhiều lúc con lại cứ mệt mỏi, chả muốn làm gì, chỉ muốn ngủ. Con muốn bố mẹ đặt bố mẹ vào con xem bố mẹ sẽ cảm thấy thế nào. Nhiều lúc ăn nhiều xong chê con béo, lúc con bảo giảm cân thì lại bảo đang lớn cần gì phải giảm, xong cười vào mặt con bảo lười như mày mà đòi tập thế này thế kia, cả anh Tiến nữa. Con mong gia đình mình tôn trọng con hơn vì con thấy như mình bị coi thường sỉ nhục. Mọi người cũng nhiều lúc rất tốt với con nên con rất thích nhưng cũng nhiều lúc con thấy mọi người vô duyên, xâm phạm đời tư của con…”.

Liên lạc với anh trai của cô bé, người được nhắc đến trong thư, Hoàng Việt Tiến, sinh viên năm thứ 4, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cho biết: Vì cô bé chưa dùng mạng xã hội, cũng ít đọc báo nên không hề biết tâm thư của cô đã nổi tiếng thế nào. Ngay cả bố mẹ của cô bé cũng không biết chuyện nhà mình đã “ra ngõ”. Hoàng Việt Tiến hoàn toàn thông cảm với em gái, bởi cậu cũng từng trải qua cảm giác bị trêu chọc khi thừa cân: “Trước đây, tôi nặng 75 kg nhưng đã đi tập hơn 1 năm rồi nên trọng lượng đã giảm”. Cô bé thường bị bố mẹ trêu: “Mặt quả bóng”, “như con lợn”… Khi còn nhỏ cô bé gầy khô nay bỗng dưng “to nhanh quá” nên không chỉ gia đình mà nhiều khách đến nhà chơi cũng bình: “Dạo này bé béo thế”…

Từ hôm đọc thư, bản thân Tiến thôi không nhắc đến vấn đề cân nặng của em gái nữa: “Trước đây, tôi cũng chỉ trêu theo bố mẹ thôi chứ không chủ động khơi ra bao giờ”. Bố mẹ cô bé cũng đã thôi không nhắc chuyện béo, gầy của con. Theo anh trai của cô bé, sau khi trút bầu tâm sự vào lá thư, cô bé vẫn vô tư ăn uống và đã quên lời thề giảm cân.

Một phần tâm thư.

Nguyên nhân của trầm cảm, rối loạn ăn uống?

Câu chuyện liên quan cân nặng của cô bé đang tuổi ăn, tuổi lớn chắc chắn nhận được sự đồng cảm của rất nhiều bạn nữ trẻ tuổi. Cứ đến tuổi biết làm đẹp, biết thẹn thùng, con gái phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề cân nặng. Không ít bạn trẻ phàn nàn: “Chỉ lo giảm cân thôi, cũng đã hết ngày”. Không giảm cân sẽ bị chế giễu, chê bai, điều đó ai cũng biết. Có khi chỉ lời nói đùa bâng quơ của ai đó về tình trạng cân nặng của bản thân, cũng khiến người con gái bị tổn thương nặng nề. Có bạn trẻ nói rằng: “Body shaming (miệt thị cơ thể phụ nữ) là một tội ác. Nó là nguyên nhân khiến mình phải trải qua quá trình vật lộn với trầm cảm, rối loạn ăn uống, stress liên tục. Dù bản thân mình chưa từng thừa cân nhưng nó vẫn tác động cực lớn đến tâm lí của mình. Kể cả hiện tại, sau khi mình biết chăm sóc bản thân hơn, 3 vòng hoàn hảo thì mình vẫn vật lộn với rối loạn ăn uống mỗi ngày và không thể thoát khỏi được. Số đo của phụ nữ không phải trò đùa”. Bạn trẻ khác chia sẻ: “Tôi đã từng mắc bệnh đau bao tử, rối loạn tiêu hóa, viêm đường ruột, và hiện tại hình như có chứng rối loạn ăn uống, cảm thấy mệt mỏi vì cơ thể này ghê, hiện giờ tôi đang tự thôi miên mình bằng cách cảm thấy mỡ bụng của tôi rất dễ thương, mỡ là niềm tự hào của tôi để tôi đỡ phải ăn rồi móc họng ra ói”.

Đây là câu chuyện của Huỳnh Bảo Trân, sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị khách sạn, ĐH Công nghệ TPHCM. Hiện tại Bảo Trân cũng là một người mẫu ảnh: “Hồi lớp 7-8, tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, lúc đó cân nặng của tôi ở mức trung bình, vẫn khỏe mạnh bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng mấy cô dì hàng xóm luôn luôn để ý dòm ngó miệt thị tôi, chê bai tôi thừa cân này kia rồi so sánh với con cái họ. Dần dà áp lực của tôi với ngoại hình càng ngày càng lớn. Tôi bắt đầu bỏ ăn và bị suy dinh dưỡng, rối loạn ăn uống, lúc đó tôi còn chưa đầy 40 kg. Tình trạng đó kéo dài suốt mấy năm liền, cân nặng của tôi cứ lên lên xuống xuống. Tôi lạm dụng thuốc giảm cân, bỏ đói bản thân, ăn theo những chế độ ăn trời ơi, với hy vọng cải thiện vóc dáng”. Mãi đến khi vào đại học, Huỳnh Bảo Trân mới đến với phòng tập gym. Nhiều tháng ngày đổ mồ hôi trong trong phòng gym cùng những bữa ăn đủ chất, vóc dáng Bảo Trân dần được cải thiện, tinh thần cũng vì thế trở nên lạc quan hơn. Cô đã đăng ký tham dự cuộc thi thể hình Muscle Contest VietNam 2017, bất ngờ giành chiến thắng ở hai hạng mục: top 5 thể hình nữ dưới 158 cm và top 10 Người mẫu thể hình.

Nhưng vấn đề ở chỗ không phải người thừa cân nào cũng đủ bền bỉ, nỗ lực để miệt mài ở phòng tập gym như Huỳnh Bảo Trân. Có biết bao nhiêu bạn gái vẫn đang buồn phiền vì cân nặng, vì mỡ bụng, mà họ không còn ở tuổi hồn nhiên như cô bé học lớp 6 để gửi một tâm thư trút nỗi niềm. Cách không ít bạn gái lựa chọn là chăm chỉ ở nhà, tránh giao tiếp nhiều, như con ốc thu mình trong vỏ.

Phạm Trà My: Sống thật tâm vẫn hơn vẻ ngoài xinh đẹp.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Rất nhiều câu chuyện tình đẹp của những nàng mập 9x ở nước ta đã được báo chí nhắc đến: Bùi Thị Ngọc Dung, sinh năm 1994, ở TP Hồ Chí Minh đã kết hôn cùng anh Nguyễn Ngọc Nhân, một công nhân ở một công ty ở Sài Gòn, sau 5 năm yêu nhau. Vì cuộc sống khó khăn nên cả hai chỉ đăng ký kết hôn không tổ chức đám cưới. Trong quá trình yêu nhau cô gái chưa bao giờ bị chàng trai chê bai về ngoại hình. Người ngoài cũng có chế giễu về nhan sắc của cô, nhưng cả hai cứ để ngoài tai, việc của họ là yêu nhau bình yên. Bây giờ họ đã sinh con, sống hạnh phúc êm đềm. Tổng kết của cô nàng béo: “Tình yêu là thế đó, nếu mình thật lòng, chung thủy thì tình yêu đẹp luôn tồn tại”. Cô cũng đưa ra phương pháp để sống yên ổn giữa mọi lời gièm pha: “Mình không cần quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bởi họ không nuôi bạn lớn ngày nào, lúc bạn khổ họ cũng không bên cạnh lo cho bạn, buồn cho nỗi đau của bạn”.

Một cô nàng mũm mĩm có tên Phạm Trà My, cũng đang có một tổ ấm hạnh phúc đã chia sẻ với TPCN về chuyện tình của mình: Trước khi cưới cô nặng 60 kg. Sau khi cưới cô tăng cân vùn vụt, bị chê suốt. Cô cũng từng giảm cân nhiều lần nhưng không thành công. Chồng cô, khi đang yêu, cũng không chê cô thừa cân mà chỉ nói: Giảm cân thì sẽ xinh. Chính anh từng mua thuốc giảm cân cho người yêu uống. Mặc dù, cũng muốn người yêu xinh hơn song Phạm Trà My khẳng định: “Được cái chồng tôi yêu con người của tôi, yêu tính cách tôi có”. Trước những lời châm chọc về ngoại hình, dù ác ý hay vô ý, cô cũng chỉ cười: “Tôi nghĩ cứ sống tốt. Chăm lo cho chồng con thật tốt là hạnh phúc rồi. Không phải nghĩ ngợi nhiều. Sống tốt sống thật tâm vẫn hơn vẻ ngoài xinh đẹp”. Nhưng sau khi sinh xong em bé thứ hai, Trà My sẽ lên kế hoạch giảm cân, cô cũng ít nhiều lo lắng “trai yêu bằng mắt”.

Ngay cả ngành công nghiệp thời trang hiện nay cũng đã có đất cho những người mẫu phì nhiêu. Vài người trong số họ đã trở nên nổi tiếng và tham gia đấu tranh vì nạn biếng ăn của thiếu nữ trẻ. Tại sao phải chạy theo cách nhìn của người khác, tại sao phải ốm mới đẹp, phải trắng mới xinh? Một người từng chán ghét cơ thể mình lên tiếng: “Miệt thị cơ thể phụ nữ khó có thể thay đổi ngay được. Chỉ có thể tự mình thay đổi quan niệm: Mập vẫn có thể đẹp, da ngăm vẫn yêu, tự mình hài lòng với chính mình. Vậy thôi”.

Đào Nguyên