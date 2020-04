Gái xinh ĐH Yale khoe cả thùng huy chương, giấy khen và bài thi đạt 100 điểm

Thời đại này, gái xinh trên mạng thật sự không thiếu, đi đâu cũng nhìn thấy nhan nhản hot girl, nữ thần. Nhưng khiến người ta phải nể phục hay choáng váng thì chẳng dễ dàng một chút nào.

Mới đây Angelynne Andersen (đến từ Indonesia), một cô nàng không xinh đẹp xuất chúng, không body quyến rũ cũng chẳng nhiều người follow lại sở hữu clip cả triệu view chỉ sau vài ngày đăng tải. Lý do chỉ đơn giản là nhờ thành tích học tập cực khủng.

Trong đoạn clip vỏn vẹn 12s, Angelynne đã trưng ra cả loạt thành tích học tập: huy chương cả hòm; bảng điểm toàn A và chỉ lác đác vài con B; điểm ở lớp cũng chỉ 100, 100 và 100;... Và tất nhiên giấy khen của cô nàng này thì không đếm xuể rồi.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, bức hình cô bạn check in cùng bạn học ở Đại học Yale (Mỹ) lại càng khiến dân tình tròn mắt. Hoá ra hiện tại Angelynne đang là sinh viên tại ngôi trường danh giá - đại học Yale - 1 trong 10 trường nổi tiếng nhất nước Mỹ.

