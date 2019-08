Gia đình trẻ ở Hà Nội mỗi năm đi du lịch thế giới cả tháng

Quảng cáo

Kết thúc hành trình khám phá bờ Tây nước Mỹ - vùng đất của hoang mạc và thảo nguyên - đã 3 tháng, nhưng dư âm vẫn chưa hạ nhiệt trong lòng vợ chồng anh Vũ Minh Trà (33 tuổi) và chị Trần Hải Yến (32 tuổi). Đặc biệt với hai con của họ, bé Hope 5 tuổi và Hip, 3 tuổi - trải nghiệm này là một phần tuổi thơ không thể quên.



Trong buổi học mới đây khi cô giáo hỏi "Tượng nữ thần tự do ở đâu?", bé Hope nhanh chóng trả lời: America, trong khi đa số các bạn nói Singapore. Giờ tin học thầy giáo giới thiệu về các công ty công nghệ nổi tiếng, trong đó có Apple, Hope nhanh nhảu giơ tay thưa thầy đã tới trụ sở của hãng này. Tổng kết một tuần, cô bé được nhiều phần thưởng ở lớp...

Gia đình anh Trà, chị Yến ở hẻm núi Linh Dương (Antelope Canyon ở Arizona, Mỹ), nơi phải có thổ dân da đỏ dẫn đường khách du lịch mới được vào đây. Ảnh: Tra Vu.



Cũng vì thế vợ chồng anh Trà chưa mua nhà, dù thu nhập của cả hai vợ chồng hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. 7 năm cưới nhau là 7 năm họ ở nhà thuê, mỗi tháng mất 15 triệu đồng, nhà ở cách trường của con, cơ quan của cha mẹ không quá 2 km, để tiết kiệm thời gian đi lại và đỡ khói bụi. Gia đình cũng không có xe riêng, mà sử dụng cùng xe công ty.



"Gia đình tôi không vùi đầu kiếm tiền tích lũy để sau này cho con du học hay vào trường quốc tế mà cố gắng trải nghiệm thật nhiều cùng bé vì thời gian qua rồi không thể lấy lại. Cho con trải nghiệm để con tự tìm cơ hội, chứ không cho bé tiền cũng như dúi vào bé cơ hội mà người lớn cho là đúng", anh Trà nói.



Anh Trà và vợ con tại hồ Crater (tiểu bang Oregon, Mỹ) tháng 3 vừa qua. Ảnh: Tra Vu.



"Cả nhà cùng thảo luận lịch trình trước cả 3 tháng. Ở mỗi địa điểm sẽ đọc review từng chỗ nghỉ, ăn uống thế nào, siêu thị, khu vui chơi... càng chi tiết càng tốt. Vì lên trước kế hoạch nên công việc của cha mẹ cũng như việc học của các con đều có thể sắp xếp", chị Yến cho biết.



Vì có con nhỏ, lịch trình ưu tiên những miền quê và những trải nghiệm đặc biệt mà ở Việt Nam không có như Disneyland ở Pháp, ngắm tuyết rơi giữa mùa hè ở Thụy Sĩ, ngắm thiên nga ở Czech... thay vì check in ở các thành phố đông đúc ở châu Âu.



Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc nhất với họ trong chuyến đi này là khi nán lại một căn lều ở vùng Annency (Pháp). Ban đầu cả nhà lo lắng vì nơi đây không có điện, wifi, nhưng đi qua con đường núi quanh co, những căn nhà mái vòm nhỏ xinh bên triền núi, hoa dại đủ màu sắc thì họ tới được căn lều nằm giữa rừng, hệt như trong truyện cổ tích.



"Xế chiều nắng vàng trải khắp khu rừng, bỗng một đám mây tràn xuống mang theo cơn mưa bất chợt. Bữa tối cả nhà nướng thịt thỏ thơm lừng, ăn kèm bánh mỳ. Lúc vợ con say ngủ, tôi ngồi bên lò sưởi châm củi, bốn bề yên tĩnh lắng tiếng mưa rơi, một cảm giác hiếm hoi được sống với chính mình, thư giãn tới tột độ và hạnh phúc nhìn vợ con say ngủ bên cạnh mình", anh Trà lắng đọng.

Gia đình anh Trà ở Hà Lan trong chuyến đi châu Âu 2018. Ảnh: Tra Vu.



Ngay sau khi về nước, đôi vợ chồng lại lên kế hoạch khám phá nước Mỹ vào tháng 3/2019. Vẫn chung thành với hình thức ôtô tự lái và tránh các thành phố lớn, lần này hành trình của họ đi 8.000 km, qua 7 công viên quốc gia thuộc 6 bang. Hành trình này kéo dài 21 ngày, đi qua 9 nước, quãng đường 4.500 km và chi hết 180 triệu đồng. "Trước lúc đi ông bà nội, ngoại đều phản đối. Khi về mỗi đứa cháu tăng một cân, rắn rỏi trông thấy, ông bà vui và ủng hộ lần sau", chị Hải Yến cười nói.

"Chúng tôi đã đi qua 7 công viên quốc gia của Mỹ, từ thung lũng đá đỏ ở Grand Canyon, những cây khổng lồ sequoia vẫn sừng sững từ thời kỳ khủng long, thung lũng chết ở Death Valley là nơi khô và nóng nhất trái đất có cảnh quan kỳ quái, Crater Lake là hồ nước trên miệng núi lửa... Tôi cảm thấy thật kỳ diệu trước khung cảnh thiên nhiên đa dạng", chị Yến chia sẻ.



Còn anh Trà thấy sau 2 chuyến đi du lịch khắp Âu/Mỹ, các con đã vượt qua được những thử thách nhỏ của chúng như tự leo núi được 3 km mà không cần bố mẹ bế ẵm, tự chuẩn bị quần áo nhanh chóng để cùng bố mẹ tiếp tục chuyến đi. Các bé còn được trải nghiệm những lần đầu tiên như được ngắm hải cẩu mới sinh, tận mắt thấy xương khủng long cũng như xương cá voi xanh khổng lồ, tận hưởng thời tiết 0 độ với tuyết trắng và thấy không lạnh như chúng vẫn tưởng.

Chuyến phiêu lưu của gia đình anh Trà đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 5 gia đình đã lên kế hoạch cho chuyến đi dài ngày của họ khi được vợ chồng anh Trà chia sẻ từng đường đi nước bước. Bố mẹ anh Trà, sau lần được các con đưa đi khám phá nước Mỹ, đã tự lên kế hoạch lái xe khám phá thế giới những lần sau.



Riêng với gia đình anh Trà, kế hoạch đi Australia năm 2020 đã được họ vẽ ra.

