Giảm trừ nguy cơ tấn công mạng, kiểm soát thông tin

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Cty TNHH Một thành viên 129 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Cty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI kí kết hợp tác chiến lược.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải - Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết: Vấn đề tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, tội phạm an ninh mạng đang tập trung vào lỗ hổng bảo mật của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nhằm phát tán trên nhiều máy tính, làm tiền đề cho các cuộc tấn công quy mô lớn. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp SME tại Việt Nam chiếm tới 98,1%.

“Việc ký kết thoả thuận giữa hai đơn vị sẽ phần nào giải được mối lo ngại cho các các tổ chức, doanh nghiệp về các cuộc tấn công mạng, về khả năng kiểm soát thông tin…. trong quá trình chuyển đối số đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay”, ông Hải nói.

Hai đơn vị phối hợp tìm kiếm, xây dựng, tư vấn, triển khai các dự án về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin và số hoá tài liệu như: Tư vấn, triển khai các giải pháp an ninh an toàn thông tin; dịch vụ số hoá, đảm bảo an ninh an toàn bảo mật cho các cơ sở dữ liệu; khôi phục lại dữ liệu...