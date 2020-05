“Gian hàng 0 đồng” trao 700 phần quà

“Gian hàng 0 đồng” là hoạt động trong chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay đẩy lùi thiên tai, dịch bệnh” do Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp tổ chức, nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do không có việc làm, đối tượng yếu thế... bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiệt hại do thiên tai trên địa bàn. Trước Mường Tè, gian hàng được tổ chức tại thành phố Lai Châu. Ban tổ chức chương trình vẫn tiếp tục nhận sự chia sẻ và quyên góp ủng hộ của các cá nhân, tập thể để tặng quà cho người dân.