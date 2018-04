GIỚI TRẺ 24/7: Tặng vé xe cho sinh viên về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Với điều kiện và thủ tục đơn giản, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi tổ chức đón, đưa hàng trăm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Xe đưa sinh viên về quê sẽ khởi hành ngày 28/4. Ước tính tổng kinh phí các chuyến xe, quà tặng cũng như các chương trình đón tết xa nhà cho các bạn ở lại năm nay gần 50 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Tâm thần TP.HCM, cho biết qua điều tra dịch tễ những năm qua, khoảng 16% dân số TP có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trong số này, một số loại bệnh thường diễn tiến mãn tính như tâm thần phân liệt (0,3 -1%), động kinh (0,5%); nghiện, lạm dụng rượu 5%. Nhóm loạn thần liên quan đến chất kích thích cũng ngày càng gia tăng ở giới trẻ.

Hơn 200 người dân tại TP.HCM đã tham gia hiến máu nhân đạo nhằm tiếp sự sống cho bệnh nhân... Chương trình do UBND phường Bình Hưng Hòa A phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ và tổ chức We Love You thực hiện, vừa diễn ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường tại số 621 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM. Hoạt động hiến máu tiếp sức đã huy động được hơn 52.000 đơn vị máu, phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tại TP.HCM.

Chiến dịch 7 ngày thách thức do Sứ quán Thụy Điển, Liên hợp quốc và Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) tổ chức chính thức được phát động tại Toà nhà Xanh chung Liên hợp quốc. 7 Ngày Thách Thức là lời kêu gọi hành động gửi tới các cá nhân trên toàn thế giới thực hành lối sống bền vững nơi đô thị nhằm cải thiện chất lượng sống. Thách thức bắt đầu từ 10/4, hoặc 17/4 và 24/4 và được thực hiện trong vòng 1 tuần, đưa ra các giải pháp bền vững và thực tế tập trung vào 3 nhóm: ĂN UỐNG, ĐI LẠI và SỐNG.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp cùng Sở Giáo dục-Đào tạo, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh này tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị” năm 2018 nhằm giúp đỡ, biểu dương những tấm gương giàu nghị lực, không ngừng phấn đấu vượt lên khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ban tổ chức chương trình cũng đã trao 30 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất, cho 30 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt.

Sáng 10/4, tại khách sạn Lotte Hà Nội, Quỹ học bổng Lotte Foundation trực thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc tổ chức Lễ trao học bổng lần thứ 21 cho 78 sinh viên với tổng giá trị lên đến 23.400 USD. Trong Lễ trao học bổng lần thứ 21, học bổng Lotte được trao cho 78 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đến từ 8 trường Đại học tại Hà Nội. Hoạt động trao học bổng Lotte được diễn ra hai lần một năm thể hiện mong muốn đóng góp cho các hoạt động cộng đồng và trách nhiệm xã hội của tập đoàn Lotte. Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn cũng mong muốn những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngày hôm nay sẽ là thế hệ kế tiếp tham gia vào các công ty con của Tập đoàn Lotte trong tương lai gần.

Tại Trường Đại học Quảng Bình đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26. Tham gia kỳ thi có gần 1.000 thí sinh của 90 đoàn đến từ 74 trường đại học, học viện, 5 trường cao đẳng và 11 trường THPT chuyên trong cả nước. Kỳ thi nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán, thúc đẩy phong trào học Toán cho sinh viên và học sinh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các em học sinh, sinh viên giỏi Toán tại các trường đại học, cao đẳng và THPT chuyên trên toàn quốc. Đây cũng là cơ hội để học sinh, sinh viên đam mê môn Toán thử sức và giao lưu, học hỏi với các bạn sinh viên khác trong cả nước.

Hiện có gần 300 em học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở (PTDTNT THCS) Con Cuông đang hàng ngày phải ăn, ở trong điều kiện hết sức tạm bợ. Vì chưa có cơ sở nên 297 em học sinh đang phải ở nội trú trong 10 phòng. Trong đó, gần 200 em được ở trong 3 phòng lớn khoảng 50m2/phòng. Các em còn lại được chia về ở tại các phòng nhỏ hơn với diện tích khoảng 10m2 mỗi phòng. Vì thế có những phòng có 8 em học sinh, cũng có phòng 30 em, thậm chí lên đến 40 em học sinh cùng ở và sinh hoạt.

Theo khảo sát của đài NBC News trên 1.800 người trẻ thế hệ Y (sinh ra trong giai đoạn đầu thập niên 1980 - 2000), 77% thừa nhận có ít nhất 1 khoản nợ trở lên. Ước tính cứ mỗi 4 thanh niên thế hệ Y thì có 1 người mắc nợ trên 30.000 USD và 11% có khoản vay trên 100.000 USD. Ngoài khoản vay đóng học phí thời sinh viên, đa số thanh niên Mỹ bị nợ tiền thẻ tín dụng (46%). Về khoản tiết kiệm, người trẻ tham gia khảo sát ít có xu hướng dự trữ tiền mặt đề phòng tình huống khẩn cấp.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp