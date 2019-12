Giữ mãi trong tim tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc

Theo đó, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam đã phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Phong trào đã được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống thanh niên. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo nhiều môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo.

Nhiều chương trình, hoạt động mới được triển khai, thu hút và hiệu triệu đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam báo công dâng Bác những kết quả nổi bật của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội các cấp đã vận động, xây dựng 8.272 nhà Nhà Nhân ái; 773 Nhà Bán trú, Trường đẹp cho em; 13.241 điểm Cổng trường an toàn, Bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn; giới thiệu việc làm cho 37.900 thanh niên hoàn lương; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.919.666 người dân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện được 2.824.857 đơn vị máu; hỗ trợ hơn 2,43 triệu thanh niên khởi nghiệp, tổ chức 12.164 hoạt động cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực với hơn 3,1 triệu hội viên mới được kết nạp, phát triển 4.785 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến nay, cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam (tăng 13,56% so với đầu nhiệm kỳ), tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 62,6%. Tổ chức Hội các cấp đã chú trọng phát triển hội viên trên địa bàn dân cư, kết nối các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, tiếp cận, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ tham gia hoạt động Hội.

Lực lượng thanh niên lao động tự do, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, thanh niên hoàn lương từng bước được tiếp cận với nhiều phương thức tập hợp đa dạng. Các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích được củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. Đội ngũ cán bộ Hội được tăng cường cả về số lượng và chất lượng…

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Báo công dâng Bác những kết quả mà Hội LHTN Việt Nam và thanh niên cả nước đã đạt được trong thời gian qua, anh Lê Quốc Phong khẳng định, những kết quả đó sẽ là tiền đề, động lực để Hội LHTN Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong nhiệm kỳ mới với nhiều nội dung mới, khí thế và quyết tâm mới.

“Thanh niên Việt Nam quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ vĩ đại, thi đua học tập, lao động, chiến đấu, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện. Mỗi đại biểu dự đại hội, mỗi thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ nguyện phấn đấu trở thành những công dân tốt, luôn giữ mãi trong tim tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn giành trọn niềm tin, tâm sức đóng góp cho đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhanh chóng sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

