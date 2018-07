Giúp người trẻ tự miễn nhiễm trước thông tin xấu, độc trên mạng

Tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh đã thông tin đến các bạn đoàn viên thanh niên những thông tin cơ bản về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua 12/6/2018. Theo đó, Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh khẳng định: Luật An ninh mạng không kiểm soát thông tin cá nhân của công dân. “Trước các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng đang diễn ra nghiêm trọng phức tạp, yêu cầu đảm bảo cơ sở, điều kiện để điều tra, xử lý nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng bảo vệ pháp luật là cần thiết, cấp bách, trong đó có trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước. Thông tin cá nhân vi phạm pháp luật là một trong những loại dữ liệu quan trọng để lực lượng bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng bảo vệ pháp luật cũng chỉ được phép yêu cầu cung cấp thông tin trong trường hợp phục vụ xử lý những vi phạm pháp luật”, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nói.

Thiếu tướng Mạnh cũng nhấn mạnh: Luật An ninh mạng không quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. “Cần khẳng định rằng, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng, mà thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật khác như: Luật Doanh nghiệp, Luật thương maik, Luật Cạnh tranh… Luật An ninh mạng chỉ điều chỉnh nếu các dịch vụ trên không gian mạng do các doanh nghiệp này bị sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật”, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh giải thích thêm.

Để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đảm bảo an ninh mạng, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh đề xuất các tổ chức Đoàn cần chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ an ninh mạng. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và hướng dẫn để đoàn viên nhận diện thông tin xấu, biết phân biệt đúng, sai khi tiếp cận, xử lý các thông tin sai trên mạng. Và bạn trẻ phải biết tham gia mạng xã hội một cách có văn hóa, có ích cho bản thân, xã hội; không đăng tài, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc… Đồng thời, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể tự miễn nhiễm, có sức đề kháng, có cách bảo vệ mình trước những thông tin xấu, độc xuất hiện trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hà Nội và VNPT ký kết các văn bản đảm bảo an toàn thông tin và thỏa thuận phối hợp xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu đoàn viên; trong đó có hệ sinh thái tiện ích cho thanh niên là id.thanhnienday.com. Hệ sinh thái sẽ quản lý đoàn viên bằng tài khoản trên mạng thay thế sổ đoàn viên.

Lưu Trinh