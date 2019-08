Hai hot girl đình đám mua nhà khi chưa đầy 25 tuổi

It Girl là cụm từ diễn tả một cô gái trẻ đẹp được chú ý trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Mỗi bài viết, bức ảnh được họ đăng trên trang cá nhân đều trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngoài ra, theo nhiều người, các cô gái được mệnh danh là It Girl phải có nhan sắc nổi bật, giỏi kiếm tiền, không có hoặc rất ít scandal đời tư. Gigi Hadid, Kendall Jenner, Selena Gomez... là những It Girl đình đám trên thế giới.