Hàng nghìn bạn trẻ ở ĐBSCL tri ân anh hùng liệt sỹ

Tại An Giang, gần 700 cán bộ, ĐVTN “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (Tịnh Biên) nơi yên nghỉ của hơn 8.700 liệt sĩ.

Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, dân tộc Việt Nam ta đã trải qua biết bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, thiên tai và chống giặc ngoại xâm, nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dân tộc ta vẫn luôn một lòng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, quyết không chịu khuất phục, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, viết nên những trang sử vàng chói lọi.



Cho đến hôm nay, hào khí quật cường của dân tộc vẫn như một ngọn lửa không bao giờ tắt mà đang từng phút từng giây được nuôi lớn qua bao thế hệ người Việt Nam. "Ngọn lửa linh thiêng ấy được thắp lên từ chiến thắng 30/4 hào hùng của dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho đất nước. Chính các anh - những người đã anh dũng hi sinh, những người đến hôm nay vẫn còn nằm lại trên chiến trường ngày xưa, chưa được đoàn tụ với gia đình, và những người đang yên nghĩ tại nơi này - các anh là những người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam, những người thắp lên ngọn lửa của tự do, độc lập; các thế hệ dân tộc Việt Nam đời đời biết ơn sự hi sinh quên mình của các anh", anh Bằng chia sẻ.