Hàng nghìn phần quà đến với trẻ em ĐBSCL vui Trung thu

Đêm hội mang đến cho các em thiếu nhi và quý phụ huynh chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc với chủ đề Trung thu và các trò chơi hấp dẫn. Đặc biệt, Ban tổ chức chương trình đã trao 300 phần quà gồm lồng đèn và bánh trung thu cho 300 em thiếu nhi tham gia chương trình.



Tại Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp báo Gia Đình Việt Nam tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm – San sẻ yêu thương”. Chương trình trao 600 phần quà Trung thu, 100 suất học bổng (tiền mặt trị giá 1.000.000đồng/suất hoặc khoá học tiếng anh hoặc xe đạp); 6.000 quyển tập cho các em học sinh mầm non, tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi trên địa bàn các phường phường An Phú, An Cư, Tân An, Cái Khế, An Nghiệp thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, CLB Trẻ em đường phố và Nhà nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi Cần Thơ.