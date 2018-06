Hàng nghìn suất cơm tiếp sức thí sinh thi THPTQG

Lan tỏa hình ảnh đẹp

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các tình nguyện viên luôn đến sớm về muộn để triển khai các hoạt động, sẵn sàng tiếp cận các thí sinh và người nhà thí sinh để hỗ trợ, hướng dẫn; tham gia điều tiết giao thông, tạo lối để thí sinh ra vào điểm thi an toàn...

Sát cổng trường THPT Việt Đức, ba nữ tình nguyện viên sẵn sàng trao tận tay thí sinh những chai nước suối cũng như nhắc nhở những vật dụng được và không được mang vào phòng thi. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, các tình nguyện viên luôn dành tặng cho mỗi thí sinh bước vào trường thi kèm theo lời chúc: “Chúc bạn làm bài thi tốt!”.

Các tình nguyện viên cũng chủ động tiếp cận các phụ huynh, người nhà thí sinh chờ con em làm bài thi để tặng quạt cầm tay, trò chuyện giải toả căng thẳng. Sau mỗi buổi thi, các tình nguyện viên cùng dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực trường thi. Bạn Vũ Minh Chiến (SN 1997), phụ trách đội sinh viên tình nguyện của trường ĐH Bách khoa tại điểm trường THPT Việt Đức cho biết: Tham gia tình nguyện tại điểm trường có 15 thành viên, trong đó phần nhiều là các bạn sinh viên năm 2, năm 3. Cả đội đã cố gắng tạo không khí thoải mái nhất cho các thí sinh để bước vào làm bài thi được hiệu quả nhất. Không chỉ có sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi, tại đây còn có các học sinh trường THPT Việt Đức, ĐVTN phường Hoàn Kiếm cũng tham gia. “Chính nhờ các tình nguyện viên “thổ dân” này mà hoạt động của chúng tôi hiệu quả hơn rất nhiều. Có sơ suất gì là các bạn ấy ứng phó rất nhanh”, Chiến nói.

Ngày 25/6, hàng nghìn suất cơm miễn phí được các bạn tình nguyện viên ở khắp các tỉnh ĐBSCL tiếp sức sĩ tử thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: H.H.



Buổi chiều hôm qua các thí sinh thi môn Toán, Hà Nội xuất hiện cơn mưa nhỏ. Tại nhiều điểm thi như trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình), THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm)…, các tình nguyện viên đứng dọc hai bên cổng trường sẵn sàng che ô và đón thí sinh vào phòng thi. Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều phụ huynh không khỏi xúc động. “Cảm ơn các bạn tình nguyện viên áo xanh. Các bạn đã không chỉ có những việc làm thiết thực cho con em chúng tôi mà còn tạo ra những hình ảnh đẹp cho Thủ đô”, anh Nguyễn Anh Quang đưa con đến điểm thi trường THPT Việt Đức, nói.

Hàng nghìn suất cơm tiếp sức sĩ tử

Trong ngày đầu tiên thi THPT Quốc gia, hàng trăm bạn áo xanh tình nguyện ở khắp các tỉnh ĐBSCL đã tiếp lửa cho thí sinh với nhiều hoạt động như: tư vấn, hỗ trợ nước uống, xe ôm, đặc biệt là hàng nghìn suất cơm miễn phí phục vụ các sĩ tử. Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị quận, huyện Đoàn triển khai các đội hình tình nguyện ở các điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Bên cạnh đó còn tổ chức đưa đón miễn phí cho thí sinh và người nhà đến điểm thi an toàn trong suốt thời gian thi.

Tại Sóc Trăng, chị Võ Kim Chuyền, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, ngoài việc tư vấn, Tỉnh Đoàn còn hỗ trợ 23 suất học bổng cho các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn thi THPT quốc gia 2018 trị giá 23 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn thanh niên các cấp vận động nấu trên 1.000 phần cơm hỗ trợ cho các thí sinh.

Tại Đồng Tháp, anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, để tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn thí sinh, tỉnh Đoàn thành lập 32 đội hình hỗ trợ thí sinh với hơn 160 ĐVTN, sinh viên nòng cốt và hơn 300 tình nguyện viên là đoàn viên học sinh tại các trường THPT tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn vận động trên 5.000 suất ăn miễn phí và hàng trăm chai nước hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Tại An Giang, chị Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, Tỉnh Đoàn An Giang đã thành lập đội hình tình nguyện tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ, các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng dữ liệu, giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn cho thí sinh; tư vấn cho thí sinh về cách thức sinh hoạt, di chuyển. Đồng thời, đón tiếp và hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh từ các bến xe, bến phà; hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi để đối chiếu danh sách đăng ký dự thi, sơ đồ phòng thi và những vấn đề cần lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh.

Còn tại Trà Vinh, anh Nguyễn Đồng Khởi, Giám đốc Trung tâm truyền thông và Quảng bá cộng đồng trường Đại học Trà Vinh cho biết, hơn 500 giáo viên của trường cũng đã tham gia kỳ thi cùng với 150 tình nguyện viên tiếp sức cho các sĩ tử với trên 500 suất cơm và hàng nghìn chai nước miễn phí.

Bắc Ninh: Hơn 500 tình nguyện viên tham gia tiếp sức thí sinh Hơn 500 tình nguyện viên đến từ 8 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện thuộc Hội sinh viên, Đoàn trường THPT trong toàn tỉnh Bắc Ninh tham gia tiếp sức thí sinh mùa thi năm nay. Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi Quốc gia THPT, các tình nguyện viên sẽ tham gia các hoạt động như: Cung cấp nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh; hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi… Theo dự kiến, các hoạt động tình nguyện này sẽ cung cấp 400 thùng nước, 300 áo, mũ, 6 nghìn hộp bánh và hàng trăm chuyến xe ôm miễn phí… Bên cạnh đó, tại các điểm thi sẽ cử tình nguyện viên chia thành các nhóm đi bóc gỡ biển quảng cáo, dọn dẹp cảnh quan quanh nhà trường. Nguyễn Trường

Xuân Tùng - Hòa Hội