Hàng nghìn thanh niên ĐBSCL hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc

Sáng ngày 13/2, tất cả các địa phương của tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm nay, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 1.000 công dân nhập ngũ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và giao quân cho các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 100 quân; Sư đoàn Bộ binh 330 là 610 quân; Sư đoàn Bộ binh 4 là 60 quân; Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 là 40 quân; Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) 70 quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng 60 quân; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng 60 quân. Đối với lực lượng công an có 200 quân, trong đó Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động Bộ Công an (K02) 30 quân, Công an tỉnh 170 quân.

Để tuyển chọn được công dân có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội đồng NVQS các cấp thực hiện đúng phương châm “Tuyển người nào chắc người đó” và triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển quân.