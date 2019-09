Hành trình khơi dậy khát vọng lớn cho tuổi trẻ miền Đông và Tây Nam Bộ

Quảng cáo

Từ ngày 10-26/9, Hành trình tiếp tục đem hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sỹ, người dân… vùng sâu, vùng xa Miền Đông, vùng sông rạch Đồng bằng Sông Cửu Long với quãng đường hơn 2.000km trong suốt 17 ngày, đi qua 18 tỉnh thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Hành trình từ trái tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thuý, Thuỳ Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thuý Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thuý Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thuỳ Dung, Thanh Tú, Mâu Thuỷ, Bùi Phương Nga, Thuý An, Hoàng Thuỳ, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thuỳ Tiên, Thuỷ Tiên,… và cá ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thuỳ Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…

Vượt hàng trăm km, di chuyển liên tục từ sáng sớm tới tối khuya, đi qua những chuyến phà, những cung đường gập ghềnh, khúc khuỷu, Hành Trình Từ Trái Tim chở theo hàng ngàn cuốn sách quý để trao tặng tận tay các em học sinh, sinh viên tại những vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện học tập sinh sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, với mong muốn khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng hoài bão trong mỗi bạn trẻ để vươn lên đạt được thành công trong tương lai Sống tại một xã nghèo thuộc vùng sâu của tỉnh Bình Phước, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như người X’tiêng, M’nông và các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hoa,… các em học sinh trường THCS Đoàn Đức Thái đón nhận 5 đầu sách là "Quốc gia khởi nghiệp", "Khuyến học", "Nghĩ giàu làm giàu", "Đắc nhân tâm", "Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách" do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn trong niềm hân hoan hạnh phúc và bất ngờ Là một người rất thích đọc sách, Nguyễn Thanh Trúc - học sinh lớp 9A trường THCS Đoàn Đức Thái bộc bạch: “Em đã theo đõi Hành trình từ Trái Tim và hy vọng một ngày nào đó có thể sở hữu cuốn sách quý này. Và ngày hôm nay em đã cầm cuốn sách mà em yêu thích trên tay. Không chỉ em mà các bạn trong lớp đều rất bất ngờ và hạnh phúc.” Đặc biệt, tại Bến Tre, Hành trình đã mất hàng giờ đồng hồ di chuyển trên những con đường làng chật hẹp, sình lầy, tiếp tục vượt sông qua hai chiếc phà để đem sách quý đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Đại. Chia sẻ về việc đọc sách, ca sỹ Hoàng Thùy Linh mong muốn các bạn trẻ nên nghiền ngẫm những cuốn sách mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã tâm huyết chọn lọc. "Những cuốn sách vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Linh bởi những giai đoạn khó khăn nhất, Linh chỉ có sách làm bạn. Sách là chìa khoá để mở ra những cánh cửa mới, là ánh sáng soi đường cho tương lai, làm thay đổi số phận của mỗi con người trong đó có chính bản thân của Linh” Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã theo dõi Hành trình từ những ngày đầu và nay tiếp tục đồng hành, tham gia “Hành trình từ trái tim” vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng bằng Sông Cửu Long chia sẻ: “Tôi tin rằng có một thứ càng mua càng giàu, đó là sách. Sách sẽ làm giàu cho bạn về trí tuệ. Mở một trang sách giống như mở cánh cửa kho báu, kho báu tri thức của nhân loại. Chúng ta có thể không có nhiều tiền nhưng nếu không có sách thì chắc chắn là bạn sẽ nghèo; nghèo về tri thức, vốn hiểu biết. Và để có thể đến thành công bạn không thể thiếu 2 yếu tố quyết định, đó là sách và tri thức. Hành trình từ trái tim là một chương trình cực kỳ ý nghĩa khi mang sứ mệnh trao truyền ánh sáng tri thức và Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ là người vĩ đại mới có thể khởi xướng nên chương trình vĩ đại như vậy". Dù thường xuyên di chuyển qua những cung đường gập ghềnh, băng qua sông, qua phà cùng lịch trình giao lưu dày đặc, nhưng các Hoa hậu, người đẹp, ca sĩ đồng hành cùng Hành trình luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và nguồn cảm hứng mạnh mẽ để giao lưu và gặp gỡ các bạn trẻ tại vùng sâu, vùng xa. Họ đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến và sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm các bạn học sinh, sinh viên trong các buổi giao lưu, chia sẻ. "Đọc sách mang lại cho mình những suy nghĩ và ngấm dần vào nếp sống. Là nơi hội tụ những kiến thức, kho tàng văn hóa, tích tụ những tinh hoa, cho nên đọc sách cũng là cách giúp ta áp dụng những điều bổ ích vào cuộc sống của chính mình”, Á hậu Hoàng Thùy chia sẻ Suốt chuyến đi, mặc cho thời tiết khắc nghiệt, đối mặt với mưa lớn, vượt sông, băng phà đi qua những cung đường dài đất đỏ gập gềnh, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” liên tục lăn bánh chuyên chở ánh sáng tri thức đến các bạn trẻ tại vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng bằng sông Cửu Long. “Hành trình Từ Trái Tim” vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng Bằng Sông Cửu Long là điểm tiếp nối của hành trình vùng núi cao và biển đảo đã thực hiện vào tháng 4 và tháng 6 năm 2019. Những ngày đêm liên tục di chuyển, vượt hàng ngàn km để gặp gỡ, trao tận tay những cuốn sách quý đổi đời đến các bạn học sinh, sinh viên vùng sâu vùng xa còn nhiều thiếu thốn. Sau khi đã đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, những ngày sắp tới, Hành trình sẽ tiếp tục vượt sông lan tỏa khát vọng, ý chí tự lực vươn lên đến các bạn trẻ tại các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

