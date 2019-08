Hành trình tình nguyện mang tên Bác

Quảng cáo

Theo đó, tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, đoàn công tác đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông giúp bà con dân bản, các em học sinh nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú lồng ghép các tình huống, hình ảnh trực quan sinh động phù hợp với nhận thức từng lứa tuổi.



Tại buổi tuyên truyền thực hiện đề án “Tuổi trẻ Công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2018-2021” của Đoàn thanh niên Bộ Công an, Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cục Cảnh sát giao thông đã nhận nuôi 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong một năm với số tiền 10 triệu đồng.

Ảnh: PV

Dịp này, Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng đã trao tặng các hạ mục công trình thanh niên khu vui chơi thiếu nhi, một số đồ chơi trong lớp học cho Trường mầm non xã Ngọc Mỹ trị giá 40 triệu đồng. Đoàn thanh niên Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu xây dựng một công trình thanh niên sân chơi dành cho các cháu thanh thiếu niên tại Nhà văn hóa xóm Biệng trị giá 15 triệu đồng.

Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết đây là chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 Đoàn thanh niên Bộ Công an hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2019).



“Hành trình tình nguyện lần này nhằm đẩy mạnh và phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN Cụm thi đua số 3 tham gia các hoạt động chung sức cùng cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức người cán bộ đoàn viên Công an theo 6 điều Bác Hồ dạy”- Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Nguyễn Minh