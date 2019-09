'Hành trình từ Trái tim' đến cửa ngõ vùng sông rạch ĐBSCL

Quảng cáo

Tại Long An, Đoàn Hành trình giao lưu và tặng hàng nghìn quyển sách quý đổi đời cho các bạn sinh viên của trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An. TS. Lê Thị Kim Yến, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An cho biết, Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc là khởi xướng sáng tạo của Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã đem đến hàng triệu quyển sách quý đổi đời cho hơn 30 triệu thanh niên ở khắp mọi miền đất nước. "Đây là chương trình vô cùng nhân văn và có ý nghĩa thiết thực, chúng tôi vinh hạnh được chọn là một trong những điểm đến của Tập đoàn", TS Yến nói.

Sinh viên nhận sách quý từ Hành trình trái tim

Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An thành lập từ tháng 5/2007 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Đến nay trường đã đào tạo hơn 10.000 thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân phục vụ cho tỉnh và khu vực ĐBSCL. Theo TS Yến, định hướng ban đầu là sự khởi nghiệp của sinh viên, trong suốt quá trình học tập thì trường luôn quan tâm đến các vấn đề kỹ năng mềm cũng như về hành trình khởi nghiệp. "Chương trình Hành trình từ trái tim là sự đồng hành cũng như là một trong những chương trình ý nghĩa với thanh niên của trường", TS Yến bộc bạch.

Sách quý sẵn sàng phục vụ bạn trẻ

Đoàn xe của Hành trình mang tri thức đến vùng sông rạch ĐBSCL

Sinh viên miệt mài đọc sách từ hành trình mang đến

Tại chương trình, PGS.TS Trần Hữu Đức – Giám đốc đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend cho biết, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ là người luôn trăn trở và suy nghĩ về giới trẻ, cũng như chia sẻ với các bạn những điều ông chắt lọc suốt cuộc đời khởi nghiệp, kinh doanh và mong muốn các bạn cũng sẽ thành công và trở thành những người vĩ đại. “Để đạt được mục tiêu đó, các bạn phải bắt đầu bằng một khát vọng lớn, thúc đẩy mình đi đến thành công. Khát vọng đó không chỉ phục vụ cho riêng ta, mà phải nghĩ đến việc phục vụ cho quốc gia, cho dân tộc. Và khi đã xác định được khát vọng lớn, các bạn còn phải xác định được “năng lực lõi”, sở trường, sở đoản của mình là gì và tập trung phát huy những thế mạnh, triệt tiêu sở đoản”, PGS.TS. Trần Hữu Đức chia sẻ.

Theo PGS.TS. Đức, các bạn cũng cần phải biết chấp nhận thất bại và đứng lên khắc phục sau mỗi thử thách này như chính các vĩ nhân thế giới như Chung Ju-Yung (Nhà sáng lập Tập đoàn Hyundai), Bill Gates, Albert Einstein... đã trải qua. Mặt khác, người trẻ cũng cần học các vĩ nhân ở cách biết kết nối các nguồn lực, tìm ra điểm mạnh ở mỗi con người mà mình tiếp xúc để khi cần chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ. “Các bạn trẻ đều có thể thành công như các vĩ nhân nếu biết cách áp dụng các hệ thức thành công từ họ. Đó chính là mật mã thành công của các vĩ nhân”, PGS.TS. Trần Hữu Đức đúc kết.

Sau khi PGS.TS.Trần Hữu Đức kết thúc phần chia sẻ có nhiều sinh viên băn khoăn, đặt câu hỏi làm cho chương trình thêm phần sôi động, hấp dẫn. Bạn Đỗ Chí Thiện, sinh viên năm 3, ngành Xây dựng hỏi rằng: "Muốn khởi nghiệp thì cần những yếu tố và chuẩn bị gì?. Thiện học chuyên ngành xây dựng nhưng lại đam mê kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Vấn đề này, PGS.TS. Trần Hữu Đức chia sẻ: Nếu như chỉ 1 bằng đại học là chưa đủ, mà cần đọc thêm nhiều cuốn sách như: nghĩ giàu làm giàu vì có nhiều ý tưởng trong đó hay cuốn Quốc gia khởi nghiệp có hàng trăm ý tưởng về nhà hàng khách sạn, mỗi ý tưởng học 1 ngành... Ngoài ra học từ chủ doanh nghiệp, nhân viên, bạn bè... "Học ngành xây dựng hoàn toàn hỗ tương ước mơ kinh doanh nhà hàng của mình", PGS.TS. Đức nhấn mạnh.

Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An chụp ảnh cùng Đoàn hành trình

Giảng viên duyên dáng bên quyển sách quý

Sinh viên Trần Huyền Quyên đặt vấn đề: Ước nguyện của Trung Nguyên là gì khi tặng 30 triệu quyển sách cho thanh niên trên khắp cả nước?. PGS.TS. Trần Hữu Đức giải đáp rằng: Ứớc nguyện của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ là mang sách quý đến 30 triệu thanh niên Việt ở khắp mọi miền đất nước, từ vùng sâu, vùng xa đến tận địa đầu tổ quốc với mong muốn trang bị tri thức đúng đắn và toàn diện cho các bạn trẻ để các bạn có được sức mạnh nền tảng về tri thức,về tinh thần để chuyển hoá thành sức mạnh thể chất,vật chất.

Chiều cùng ngày, Đoàn Hành trình còn đến tặng hàng nghìn quyển sách quý đổi đời cho Thư viện tỉnh Long An. Đánh giá ý nghĩa xã hội của hành trình, ông Võ Nam Phước, Giám đốc Thư viện tỉnh Long An cho rằng, Hành trình mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tính xã hội cao. Điều nổi bật trên hết của chương trình này so với những chương trình gửi tặng sách khác là chương trình được xây dựng từ tâm huyết của một người thành đạt, đam mê đọc sách cùng trải nhiệm thực tế bản thân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, đất nước. "Những quyển sách trao tặng được Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chắt lọc thật kỹ với mục tiêu hướng tới rõ ràng và tốt đẹp", ông Phước nói.

"Sự Hùng mạnh của một Quốc gia: - Không phải phụ thuộc vào diện tích lớn nhỏ, - Không phải phụ thuộc vào dân số ít nhiều, - Không phải phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên giàu nghèo. Mà sự hùng mạnh toàn diện của một Quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản: 1- Độ lớn của Khát vọng, Chí hướng của Quốc gia; 2- Trí huệ, sự Minh triết của Quốc gia; 3- Sự đoàn kết toàn diện của Quốc gia!" Nhà Sáng Lập – CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ

Từ ngày 10-26.9, "Hành trình từ Trái tim" tiếp tục đem hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sỹ, người dân… vùng sâu, vùng xa Miền Đông, vùng sông rạch Đồng bằng Sông Cửu Long với quãng đường hơn 2.000km trong suốt 17 ngày, đi qua 18 tỉnh thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

