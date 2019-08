'Hiện tượng áo dài trắng 18 tuổi' vướng nghi vấn sửa mặt

Võ Ngọc Trân



Đầu năm 2018, cái tên Võ Ngọc Trân bất ngờ nổi lên nhờ một bức ảnh cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Cô gái sinh năm 2001 thu hút người khác bởi ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn cùng thân hình chuẩn đẹp.



Đến tờ China Times của Trung Quốc cũng dành lời khen cho cô nữ sinh tuổi teen, học tại trường THPT Bình Hưng Hòa (TP.HCM). Sau đó, báo chí Hàn Quốc còn gọi cô bạn bằng biệt danh "nữ thần không góc chết".

Vì chăm chỉ rèn luyện sức khỏe nên Võ Ngọc Trân phổng phao hơn so với các bạn đồng trang lứa với chiều cao 1m64, số đo ba vòng 92-59-95.Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng sức hút của cô bạn trên mạng xã hội "không phải dạng vừa". Hiện tại, Instagram của Võ Ngọc Trân có gần 500 nghìn lượt theo dõi, Facebook cũng không hề kém cạnh với gần 350 nghìn người.

Võ Ngọc Trân sở hữu số đo ba vòng cực chuẩn

Hình mẫu "con nhà người ta" của Võ Ngọc Trân bị lung lay khi cô bạn bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ và lộ bảng điểm học kém. Hình ảnh một cô gái trông rất giống Võ Ngọc Trân đang tiêm filler cộng với những tấm hình quá khứ trông khác xa hiện tại khiến dân tình xôn xao nhan sắc của cô bạn đã có sự can thiệp "dao kéo".Theo một hội về phẫu thuật thẩm mỹ, Võ Ngọc Trân nhiều khả năng đã can thiệp sửa mũi, hàm, cắt mí và còn "tiêm tai Phật" (tiêm dái tai để dài và to hơn, nhằm mục đích đem lại phúc tướng)....