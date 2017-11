Hoa hậu Ngọc Hân và các người đẹp tham gia 'nhảy vì sự tử tế'

Đây là hoạt động ý nghĩa do Trung tâm tình nguyện Quốc Gia, CLB Liên kết trẻ phối hợp với nhóm dự án Dance for kindness Viet Nam (DFK Việt Nam) tổ chức. Dance for Kindness là sự kiện kết nối toàn cầu vì sự tử tế, vượt qua các ranh giới về chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch. Hàng năm, vào cùng một ngày, hàng trăm thành phố trên toàn thế giới sẽ cùng thể hiện một màn Freezemob (đứng bất động) và Flashmob (nhảy đồng diễn) để chào mừng Tuần lễ Thế giới Tử tế (World Kindness Week), tuần lễ thế giới về sự tử tế và việc làm tốt.

Hàng ngàn bạn trẻ nhảy vì sự tử tế Sự hào hứng của các bạn trẻ Chủ đề chính mà chiến dịch "Nhảy! Vì sự tử tế" năm nay hướng tới đó: "Hãy hãy tử tế với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh" bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Rất sôi động, nhuần nhuyễn

Bày tỏ niềm tin, quyết tâm của giới trẻ.

Để lan tỏa hoạt động của chiến dịch, bên cạnh sự kiện chính nhảy dân vũ, flasmob, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Hoạt động Phát túi tự hủy thân thiện với môi trường cho khách du lịch, các tiểu thương ở các khu vực chợ dân sinh tại Hà Nội; tuyên truyền cho bà con tiểu thương về "Nói không với thực phẩm bẩn". Bên cạnh đó, tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi "Tử tế - Dưới con mắt trẻ thơ" .

Tham gia chương trình còn có các em thiếu nhi Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, đây là năm thứ 2 Ngọc Hân tham gia hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tử tế 13/11. “Ngọc Hân rất vui khi cùng hàng chục nghìn các bạn học sinh, sinh viên tham gia cùng chung nhịp đập để nhân lên những việc làm tốt và những hành động tử tế, thông qua hoạt động Nhảy! Vì sự tử tế. Ngọc Hân mong muốn mọi người hãy làm việc tốt hàng ngày hàng giờ để lan tỏa thêm thông điệp vì sự tử tế, đánh thức sự tử tế trong mỗi cá nhân", hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

​Lưu Trinh