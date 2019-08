Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì vẻ đẹp đặc trưng của người Khmer

Dương Thị Ngọc Thoa sinh năm 1998, hiện tại cô đang theo học chuyên ngành An ninh điều tra, trường Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Cô gái dân tộc Khmer may mắn sở hữu đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao và mái tóc đen dài, làn da ngăm nên nhiều người từng lầm tưởng Ngọc Thoa là người nước ngoài. Tuy nhiên, Ngọc Thoa cho rằng ngoại hình của mình mang đầy đủ nét đặc trưng của dân tộc Khmer và cô cảm thấy vô cùng hành diện, tự hào về điều đó.

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp, Ngọc Thoa bộc bạch: “Em muốn thử sức bản thân mình, nâng cao khả năng ngoại giao, cũng như muốn mang đến cho cuộc thi nhiều dự định ấp ủ của bản thân và em muốn chứng minh là nữ sinh công an không khô khan như mọi người nghĩ mà rất năng động, hoạt bát và xinh đẹp nữa. Hơn thế nữa, tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 là đề cao vẻ đẹp tâm hồn, mang đến cho cộng đồng nhiều dự án xã hội hay và ý nghĩa, sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Em nghĩ với tiêu chí của cuộc thi, với những cái em được học tập và rèn luyện tại trường Đại học An ninh nhân dân, trường thường tổ chức các hoạt động thiện nguyện, luôn đề cao trí thức, nên em nghĩ em phù hợp và quyết định tham gia. Đến với cuộc thi, mục tiêu cao nhất là muốn khẳng định sức trẻ bản thân, học hỏi và trao dồi thật nhiều kinh nghiệm sống, mang hình ảnh chiến sĩ công an lan rộng đến gần với mọi người hơn”.

Hiện tại Ngọc Thoa mong muốn sẽ dành phần nhiều thời gian tiếp tục việc học, đi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp trường Đại học An ninh nhân dân. Bên cạnh đó cô cũng sẽ trau dồi thêm vốn sống, khám phá nhưng điều thú vị xung quanh cuộc sống của mình. Trong tương lai, Ngọc Thoa mong muốn muốn trở thành một nữ chiến sĩ an ninh chính trực, giàu lòng nhân ái.

Các thành tích đạt được của Dương Thị Ngọc Thoa:



Nhiều năm liền đạt giải Nhì, Khuyến khích môn địa lý cấp thành phố Bạc Liêu.

Huy Chương đồng Nhảy cao cấp Thành phố Bạc Liêu.

Đạt giải Ba bóng chuyền nữ cấp Thành phố Bạc Liêu.

3 năm cấp 3 đạt danh hiệu Học sinh Giỏi.

Là thủ khoa tốt nghiệp duy nhất của Trường Văn Hóa II – Bộ Công an và được tuyên dương học viên giỏi tiêu biểu tốt nghiệp các Học viện, Trường Công an Nhân dân năm 2016;

Là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhận bằng khen của Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Được Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên;

Giải Nhất cuộc thi sinh viên An ninh thanh lịch lần VI do Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức năm 2018 và giải phụ thí sinh có phần trình diễn dạ hội xuất sắc nhất.

Là 01 trong 07 thành viên của Đoàn thanh niên Bộ Công an dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Giấy khen của Cục trưởng cục y tế - Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2018.

Danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Top 3 Người đẹp thể thao, Top 5 chung cuộc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019…