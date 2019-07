Học sinh trường Amsterdam diễn âm nhạc gây quỹ vì trẻ em khó khăn

The Classics là câu lạc bộ nhạc cổ điển của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, được thành lập vào năm 2015, hoạt động với mục đích đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tình yêu âm nhạc đến với mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

Chương trình đã mang đến không gian âm nhạc đặc sắc. Nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được các thành viên The Classics thể hiện như: All of me của nghệ sĩ người Mỹ John Legend, Fur Elise in Jag time gắn với tên tuổi nghệ sĩ Bettoven hay ca khúc Moon River của hai nghệ sĩ nổi tiếng Johnny Mercer và Henry Mancini...