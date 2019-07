Hơn 23 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

Quảng cáo

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao việc Đoàn Khối tiếp tục đăng cai, đảm nhận nhiều phần việc lớn của T.Ư Đoàn phân công và thực hiện tốt. Nhiều phần việc mới, khó, đột xuất đều được Đoàn Khối nỗ lực hoàn thành tốt cả về tiến độ lẫn chất lượng. “Đây là một trong những đơn vị khi được phân công, giao việc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn hoàn toàn tin tưởng, yên tâm”, anh Lương nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nhận định, đánh giá và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, trong đó, nhấn mạnh các phần việc gắn với “Năm Thanh niên tình nguyện”. Anh Lương cho rằng, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội là một trong những thế mạnh của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư. Vì vậy, anh Lương mong muốn, Đoàn Khối đánh giá, tổng kết các công trình, phần việc tình nguyện đã làm được trong thời gian qua để nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Khối.

Theo báo cáo của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn Khối đã có 785 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Toàn Khối đã đảm nhận thực hiện được 717 công trình thanh niên, trong đó có 40 công trình cấp Khối, 287 công trình cấp huyện, 390 công trình cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, hưởng ứng chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” do T.Ư Đoàn phát động, tuổi trẻ Khối đặc biệt chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện mùa đông, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tặng quà gia đình có công với cách mạng… Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của Khối đạt hơn 23 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của tuổi trẻ Khối là: Tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu Khối Doanh nghiệp T.Ư giai đoạn 2017 – 2019; tổ chức ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo Khối Doanh nghiệp T.Ư…

Lưu Trinh