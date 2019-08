Vụ cháy rừng kéo dài hơn nửa tháng ở rừng nhiệt đới Amazon đang là tâm điểm quan tâm của dư luận trong những ngày qua.

Nhiều người quan tâm, ủng hộ vấn đề bảo vệ môi trường, động vật liên tục chia sẻ hình ảnh về sự việc để bày tỏ sự thương xót của mình.

Hot girl bị tố 'sống ảo' khi share nhầm ảnh về vụ cháy rừng Amazon

Trên trang cá nhân, hot girl nổi tiếng Sài Gòn Cococheoli (tên thật Phương Anh, sinh năm 1994) cũng đăng lên story hình ảnh lính cứu hỏa đang cho gấu koala uống nước sau khi cứu nó từ một vụ cháy rừng."The real heroes who fight to save the Amazon" (tạm dịch: Những anh hùng thực sự đang chiến đấu bảo vệ Amazon), hot girl 9X viết.Tuy nhiên, những người theo dõi cô nàng nhanh chóng phát hiện đây là bức ảnh về một vụ cháy ở Australia thời gian trước chứ không phải thảm họa đang diễn ở rừng Amazon Một số cũng chỉ ra trên áo nhân viên cứu hỏa ghi dòng chữ CFA - viết tắt của Country Fire Authority: Cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia (một dịch vụ chữa cháy ở Victoria, Australia).Ngay sau khi bị "bóc mẽ", Cococheoli lập tức xóa story của mình.Đây không phải lần đầu tiên hot girl Sài thành bị dân mạng tố "sống ảo quá đà".Trước đó, 9X bị tố đã nâng ngực nhưng lại khẳng định cơ thể tự nhiên 100% để quảng cáo cho thương hiệu thuốc tăng kích thước vòng một.Tháng 7 vừa qua, cô nàng lại dính "lùm xùm" kêu gọi mọi người hạn chế dùng đồ nhựa nhưng chính cô lại lộ ảnh sử dụng ly nhựa một lần.Giải thích với Zing.vn, hot girl 9X khẳng định mình là người yêu môi trường và rất ghét việc thiên nhiên bị hủy hoại, việc cô sử dụng ly nhựa một lần chỉ là "vô tình".