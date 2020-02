Hotgirl Hà My làm đại sứ thương hiệu AM PLACENTA

Quảng cáo

Nguyễn Kiều Hà My từng là một hotgirl nổi tiếng Hà thành bởi xinh đẹp, học giỏi. Ngay từ khi còn đi du học ở nước ngoài, My đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về thị trường mỹ phẩm, lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, được kiểm định khắt khe nhất để bản thân mình sử dụng.

Khi về nước và làm việc trong ngành kinh doanh mỹ phẩm, My càng hiểu rằng, để có được làn da đẹp, sáng bóng, khoẻ mạnh và tươi trẻ lâu thì phải đặc biệt chú ý chăm sóc từ bên trong, bổ sung collagen, vitaminC thường xuyên cho cơ thể nhằm giảm quá trình lão hoá, giúp làn da săn chắc.

“Chính vì thế, My rất vinh dự khi được chọn làm đại sứ thương hiệu Am Placenta đến từ Nhật Bản”, Hà My chia sẻ.

Am Placenta là viên uống nhau thai do Công ty Co.ES foods Hamamatsu Plant (Nhật Bản) sản xuất, được xuất khẩu bởi Công ty AM Placenta. Viên uống nhau thai có thành phần chính gồm chiết xuất nhau thai heo, collagen và vitaminC.

Sản phẩm đã được cơ quan chức năng Nhật Bản cho phép lưu hành tại thị trường Nhật Bản, được hàng triệu khách hàng Nhật Bản yêu thích. Sản phẩm đã được Công ty TNHH Mper Toàn Cầu chính thức đưa về thị trường Việt Nam tiêu thụ.

Sở dĩ Am Placenta được hàng triệu phụ nữ Nhật yêu thích là bởi phụ nữ Nhật hiện đại quan niệm làm đẹp từ bên trong mới lâu bền, giúp làn da trẻ hóa, khỏe mạnh, trắng hồng tự nhiên.

Trong khi đó, Am Placenta là sản phẩm chứa 3 thành phần quan trọng, rất tốt cho cơ thể: Nhau thai heo, collagen, vitamin C. Cùng với nhiều hoạt chất khác, uống Am Placenta sẽ giúp mờ dần các vết thâm nám, đồi mồi, tàn nhang; làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, tạo độ đàn hồi cao cho da giúp da trắng hồng từ bên trong, giảm nếp nhăn, tăng cường sức khỏe cho người sử dụng.

Hà My chia sẻ: “Phụ nữ Nhật Bản vốn được ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, tuổi thọ cao. My có một người bạn là người Nhật, mặc dù chị ấy đã bước sang tuổi 50, nhưng vẻ ngoài, làn da thì rất tươi trẻ, chỉ như U40 nhờ chị ấy biết bổ sung tinh chất từ nhau thai, collagen, vitaminC cho cơ thể. My thực sự rất thích và cũng muốn học hỏi kinh nghiệm làm đẹp đó, luôn luôn lắng nghe bản thân và chăm sóc làn da của mình tỉ mỉ, chỉn chu. Dù công việc của My bận rộn, nhưng mỗi ngày trước khi đi làm hay đi ngủ, My đều nhớ uống viên Am Placenta”.

“Với việc trở thành đại sứ thương hiệu của Am Placenta, My mong muốn chia sẻ, mang sản phẩm này đến với đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam và cả những khách hàng nam giới có nhu cầu”, Hà My chia sẻ thêm.

Theo nhà sản xuất, mỗi viên nang Am Placenta 375mg chứa chiết xuất nhau thai heo 150mg, nước 10.875mg, Colagen 3mg, Cellulose 132mg, Gelatine 62.8425mg, Silicon Dioxide 6mg, Calcicum Stearate 6mg, Vitamin C 3mg, Màu Caramel 1.2825mg. Mỗi hộp gồm 12 vỉ, mỗi vỉ chứa 10 viên nang. Mỗi ngày uống 4 viên chia làm 2 lần, viên nang nhau thai Am Placenta sẽ góp phần cung cấp chất cần thiết giúp tăng nuôi dưỡng da; giúp giảm khô da, nhăn da; giúp làm đẹp da và sáng mịn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

P.V