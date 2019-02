Khát khao cống hiến, nâng tầm vị thế đất nước

Khát vọng đổi thay

"Tôi xin đưa ra ba số liệu. Việt Nam có 3 triệu người câm điếc, phần lớn mới học đến lớp 5. Mỗi giờ có ít nhất 1 trẻ em đang chết vì lí do có thể phòng tránh được như đuối nước, dịch tả... vì các em không được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng tránh. Hàng trăm nghìn cử nhân mỗi năm thất nghiệp. Tôi đứng đây, tại chương trình giao lưu này với hy vọng là đại diện cho những người làm giáo dục cố gắng đưa những con số này về số 0". (Lê Đình Hiếu).

May mắn là do bạn tạo ra

“Trong một kỳ thi để đạt được “Vàng” bạn phải rất giỏi, nhưng để đứng được vị trí đó cũng phải có rất nhiều may mắn. Tôi từng đọc cuốn sách rất yêu thích có tên “Bí mật về may mắn”, trong đó viết may mắn không thể là một điều tự nhiên có, mà do bạn đã tạo đầy đủ điều kiện để may mắn đến. Tôi đã cố gắng hết sức, đã tạo đầy đủ mọi thứ rồi, cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười (thành tích HCV Olympic Hóa học Quốc tế, với số điểm cao nhất - PV). (“Cô gái vàng” Olympic Hóa học Nguyễn Phương Thảo).

Không bao giờ bỏ cuộc

“Trong các trận đấu phải bước vào hiệp phụ, chúng tôi luôn đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta đã cố gắng 90 phút rồi thì chỉ còn 30 phút nữa mà mình lại bỏ cuộc? Khi ở Thường Châu (Trung Quốc) do thời tiết lạnh nên mỗi khi ra sân tập, các cầu thủ co hết người. Lúc đó, HLV Park nói, nếu mình nghĩ lạnh thì nó sẽ lạnh, còn nếu nghĩ không lạnh thì sẽ thấy bình thường và ra sân với một tâm thế hoàn toàn khác. Chính vì vậy, chúng tôi luôn ra sân với tinh thần mạnh mẽ, thoải mái. Hơn nữa, thực tế trên sân có nhiều khó khăn hơn thế và mình phải vượt qua”. (Cầu thủ Nguyễn Quang Hải).

Sẵn sàng đối mặt mọi hiểm nguy

"Thực ra, khi đánh án, đối diện với sinh tử, có đôi lần tôi cùng đồng đội cũng thấy lo lắng sợ nhưng rồi nhanh chóng xác định tinh thần và phải kiên quyết, vì hậu quả mà tội phạm ma túy để lại, gây nguy hại đến cộng đồng, xã hội. Tôi và đồng đội luôn tư tưởng sẵn sàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Thượng úy Tạ Văn Cường.

AN KHOA (ghi)