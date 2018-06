“Khoảng trời con gái” - kịch về Ngã ba Đồng Lộc

Ông Nguyễn Danh Ngà, Viện trưởng Viện nghiên cứu truyền thống văn hóa dân tộc kể gặp khó khi tìm người viết vở kịch, bởi mong muốn của BTC tìm người uy tín, hiểu biết sâu sắc về Hà Tĩnh và sự kiện 10 thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc. Sau một số phương án bất thành, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại nhận lời và “làm ngày làm đêm”. Ông Ngà nói, vở kịch được dàn dựng từ nguồn vốn xã hội hóa với mong muốn để người dân và giới trẻ hiểu hơn về sự kiện 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc năm xưa. “50 năm không phải dài, nhưng điều đặc biệt ở chỗ nơi đây 465 chiến sĩ ngã xuống, hơn nghìn người dân chết, đặc biệt sự ra đi của 10 cô gái thanh niên xung phong khi tuổi còn rất trẻ”, đại diện BTC nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tác giả tái hiện thời kỳ hào hùng của đất nước, truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Tác giả chủ trương tích hợp nhiều loại hình nghệ thuật như điện ảnh, văn học, báo chí, người dẫn truyện để làm mới kịch. Trong vở kịch có chi tiết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Ngã ba Đồng Lộc, 10 cô gái hay tin tặng ông những bông hoa sim tím và nói: Chúng cháu có thể hi sinh nhưng đường vẫn phải thông, không được để mạch máu tắc. Bác Giáp nói: “Chúng ta chiến đấu để chiến thắng chứ không phải để hi sinh. Nhưng chiến tranh không thể tránh được hi sinh. Tôi không muốn ai hi sinh cả… Tôi mong sớm hòa bình để các cháu còn rất trẻ tuổi ở đây được đến giảng đường, trở thành kĩ sư, bác sĩ xây dựng đất nước”. Nguyễn Sĩ Đại khẳng định chi tiết Đại tướng ra chiến trường gặp các cô gái mang tính báo chí, là một trong số chi tiết mới được phát hiện. Ông dù không chứng kiến sự việc nhưng có nhiều dịp tiếp xúc với Đại tướng, cảm được sự giản dị và tấm chân tình của ông. Tác giả hứa hẹn vở diễn có nhiều chi tiết gây xúc động mạnh - như buổi chiều trước khi các cô gái ngã xuống.

Tên Khoảng trời con gái bắt nguồn từ câu thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ “Cái chết trong xanh, khoảng trời con gái”. “Tôi đã đi qua những hố bom, soi vào những vũng nước trong hố bom khi nghĩ về ước mơ, về lịch sử và quá khứ. Tôi muốn có được những khoảng trời trong mắt những cô gái được tươi xanh mãi trong mắt tôi và trong mắt của tất cả những người thưởng thức tác phẩm. Tôi viết nhiều bài thơ về Ngã ba Đồng Lộc nhưng vẫn luôn tự cảm nhận chưa tới”, Sĩ Đại nói. Ông muốn thông qua những xung đột giữa địch và ta, sống và chết và khát vọng vươn lên và sự hủy diệt để thể hiện rõ hơn đời sống của 10 cô gái. Trong bối cảnh ấy, giữa những trận bom là khoảng trời xanh mơ mộng.

“Tác giả Nguyễn Sĩ Đại từng có cơ hội gặp các cô khi mới là cậu bé 14 tuổi, chỉ 14 ngày sau đóng quân đều hi sinh. “Thời buổi bây giờ khi con người dần quên đi những câu chuyện trong lịch sử, hình ảnh về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc càng đáng trân trọng. Họ đang tuổi đôi mươi nhưng không tiếc thân mình hy sinh cho Tổ quốc”, Sĩ Đại nói.

Nguyên Khánh