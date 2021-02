Khởi động Tháng Thanh niên, bạn trẻ TPHCM làm đẹp chung cư, chung tay đẩy lùi COVID-19

Quảng cáo

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên năm nay là dịp thực hiện hiệu quả đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).



Các hoạt động tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; đồng thời tăng cường các hoạt động quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi Thành phố.

Diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 31/3, đợt hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát huy các đội hình phản ứng nhanh, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, phân loại rác tại chợ; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; phát huy các ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị gắn với các công trình, phần việc trên địa bàn dân cư. Củng cố, thay mới các công trình tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới đã thực hiện như bồn rửa tay khử khuẩn, không gian xanh, “Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn”, ”Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”... Tham gia trồng mới cây xanh, ươm giống và tặng cây tại các khu dân cư, khu chung cư, cao ốc, văn phòng, lớp học, chợ. Cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và xử lý hồ sơ tồn đọng”, tham gia và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chương trình “Giờ thứ 9”, “Ngày làm việc 8 tiếng hiệu quả, chất lượng”.

Bạn trẻ sơn mới lại các khung lan can tại Chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch (quận 3) Cải tạo lưới điện sinh hoạt ở chung cư.

Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức, văn hóa giao thông; tuyên truyền an toàn tại các bến khách ngang sông, bến đò ngang, điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, các cổng trường, bệnh viện; các hoạt động đồng hành, tập huấn kỹ năng cho tài xế công nghệ trẻ, bổ sung lực lượng, trang bị dụng cụ cho các đội hình “phản ứng nhanh” đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Dịp này, các cấp bộ Đoàn thành phố tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh, phát triển kinh tế, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân; duy trì và phát huy các câu lạc bộ khởi nghiệp trong kết nối nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tham mưu cho chính quyền địa phương chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp của thanh niên nông thôn, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, các kênh tiêu thụ sản phẩm; tập huấn cho người dân và thanh niên nông thôn làm kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.

Tổ chức các hoạt động trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trau dồi ngoại ngữ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là thanh niên tại các khu chung cư, khu nhà trọ, khu lưu trú thanh niên công nhân.

Đoàn viên thanh niên tặng hoa cho người dân tại Chung cư Lò Gốm, quận 6 (Ảnh: Quốc Thanh). Gửi tặng bà con tiểu thương khẩu trang y tế. Thực hiện cấp mới và đổi căn cước công dân cho người dân trên địa bàn quận 6 (Ảnh: Quốc Thanh)

Tháng Thanh niên diễn ra trong tình hình chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, do đó Đoàn các cấp đảm bảo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người, tập trung chuyển các hoạt động sang phương thức trực tuyến. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong Tháng Thanh niên, đoàn viên thanh niên tập trung tổ chức các hoạt động khử trùng, vệ sinh cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học (lớp học, khu sinh hoạt chung), khu ký túc xá… Ngoài ra, tập trung tổ chức các hoạt động sinh hoạt giáo dục truyền thống, lịch sử, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đảm bảo ngắn gọn, thiết thực.

Một số chỉ tiêu nội dung thực hiện trong Tháng Thanh niên 2021 của tuổi trẻ TPHCM:

1. Tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 10.000 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 20.000 thanh thiếu nhi. 2. Mỗi Quận, Huyện Đoàn hỗ trợ mới ít nhất 1 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả. 3. Mỗi Huyện Đoàn và Quận Đoàn có Hội Nông dân trên địa bàn Thành phố hỗ trợ giới thiệu ít nhất 01 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. 4. Tổ chức 05 chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội về kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp; 02 chương trình truyền thông trực tuyến về tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. 5. Hỗ trợ vay vốn ít nhất 05 tỷ đồng cho thanh niên. 6. Trao tặng 50 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên “hoàn lương”, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trở nên tiến bộ. 7. Đề xuất ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài; 8. Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa phương, đơn vị trong Tháng Thanh niên 9. Trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh. 10. Cải thiện môi trường, cảnh quan tuyến kênh, rạch. 11. Trao tặng 2 căn nhà tình bạn cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn. 12. Phát triển mới ít nhất 30.000 đoàn viên. 13. Giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ngô Tùng