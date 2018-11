Lan tỏa câu chuyện đẹp, tấm gương tốt trong sinh viên

49 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều là những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống; là những sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và hoạt động tình nguyện; là các tấm gương tiêu biểu trong sáng tạo và khởi nghiệp.

Dự buổi gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện, chia sẻ xúc động của các sinh viên tiêu biểu vào tối 18/11, có sự tham dự của Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Phước Lộc; Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy.

Nữ sinh viên không tay Lê Thị Thắm chia sẻ về nỗ lực vượt qua sự khắc nghieejy của số phận để chinh phục ước mơ.

Lê Thị Thắm, từ khi sinh ra đã không có đôi tay mà phải tập viết bằng chân, nhưng vẫn là học sinh giỏi và được đặc cách tuyển thẳng vào ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường đại học Hồng Đức. “Khi ý thức được mình không có được đôi tay như người bình thường, em đặt quyết tâm phải tập viết bằng được và làm được mọi việc như người bình thường, chỉ khác là em làm bằng chân”, Thắm chia sẻ. Ước mơ của em là học xong đại học đi du học, rồi về nước dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Nguyễn Thị Huyền (trường ĐH Vinh), bố bỏ đi khi em mới chào đời, mẹ mất khi em 14 tuổi. Cuộc sống vô cùng khó khăn, chông chênh. Chị gái làm công nhân trong Nam, lương tháng không đủ nuôi bản thân nhưng vẫn chắt chiu gửi về nuôi em gái vượt qua nghịch cảnh, ăn học nên người. Năm 2014, Huyền đậu thủ khoa khoa thanh nhạc Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em phải theo học ngành Sư phạm mầm non, bỏ ngỏ ước mơ ca hát của mình. Huyền đạt rất nhiều bằng khen, giải thưởng trong học tập cũng như ca hát. Huyền vừa tốt nghiệp, đang làm giáo viên mầm non tại Vinh.

Những sinh viên tiêu biểu được tuyên dương tại buổi gặp gỡ giao lưu ;Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp"

Phát biểu tại buổi giao lưu, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, năm 2015, cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - những câu chuyện đẹp” chính thức được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động. Qua 3 năm triển khai, bằng nhiều giải pháp, cuộc vận động nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên, của các nhà trường và dần có sức lan toả trong xã hội.

Từ cuộc vận động, hơn 400 tấm gương tiêu biểu của Sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đã được chính các bạn sinh viên phát hiện, giới thiệu, chia sẻ trên trang mạng xã hội; hơn 600 bài viết từ các trường đại học, cao đẳng, gần 70 ca khúc,… hàng trăm ngàn lượt tiếp cận thông tin từ các công cụ truyền thông của T.Ư Hội đến Hội Sinh viên Việt Nam các trường, đã góp phần khắc hoạ thêm hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam; góp một luồng thông tin tích cực, trong lành trên mạng xã hội.

Anh Phong cho biết, “Sinh viên Việt Nam - những câu chuyện đẹp” là hành trình tìm cổ vũ, thúc đẩy sinh viên Việt Nam sống có lý tưởng, có bản lĩnh, có trách nhiệm, mình vì mọi người, luôn lạc quan, nỗ lực vượt khó, luôn nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ và kiên trì, sang tạo... Đó còn là hành trình khẳng định hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam trong sự phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước”, anh Phong nói.

“Hôm nay, chúng ta được gặp gỡ 49 tấm gương tiêu biểu từ cuộc vận động 3 năm qua. Mỗi bạn một điều kiện, một hoàn cảnh, mỗi câu chuyện một bối cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sức mạnh tinh thần, lan toả từ những giá trị tích cực mà các bạn mang đến. Mỗi câu chuyện của các bạn đều xứng đáng trở thành hành trang thân thiết của sinh viên Việt Nam trong quá trình hoàn thiện bản thân”, anh Phong nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn, các bạn sinh viên tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” trở thành nét đẹp hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi đối với mỗi sinh viên. Để những câu chuyện đẹp, những tấm gương tốt phải là nét chủ đạo trong suy nghĩ, lối sống của sinh viên Việt Nam.

Lưu Trinh