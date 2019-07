Lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng dân

Quảng cáo

Phụng sự Tổ quốc và nhân dân



Địa bàn Quân khu 5 gồm 7 tỉnh ven biển miền Trung và 4 tỉnh Tây Nguyên lâu nay được xem như “cái rốn” của thiên tai, bão lụt vào mùa mưa và nắng nóng, khô hạn vào mùa khô.

Nói về những việc làm thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) nơi đây, thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 cho biết: Trong và ngay sau các đợt bão lũ, hỏa hoạn, tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và nhân văn như phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại; xung kích đảm nhiệm việc khó về mình trong sơ tán, di dời dân ngay trong đêm ra khỏi vùng nguy hiểm; khắc phục sự cố sạt lở…

“Những việc làm của tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 dù còn nhỏ bé so với tuổi trẻ cả nước, song đã thể hiện rõ nét ý thức, trách nhiệm của thanh niên Quân đội, Công an trong học tập và làm theo Bác, nhất là về tinh thần đoàn kết, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, thiếu tá Tùng nói.

Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho biết, tuổi trẻ lực lượng đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị Quân đội và tổ chức Đoàn địa phương triển khai các hoạt động tình nguyện, xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa 19/8, tặng hàng ngàn suất quà, xây dựng nhiều km đường giao thông nông thôn…

“Tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã phối hợp với tuổi trẻ Quân chủng Hải quân tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, thăm, tặng quà quân dân 11 điểm đảo và nhà giàn DK1 trị giá gần 1 tỷ đồng. Chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với mỗi thành viên đoàn công tác. Theo tôi, cần nhân rộng các mô hình hiệu quả đã đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ hai lực lượng và tiếp tục làm tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội hóa để tiến hành các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng”, đại úy Tuấn nói.

Nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội, Công an

Chia sẻ về những đóng góp trong tuần tra, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới hơn 455km giáp Lào và Trung Quốc, đại úy Ngô Minh Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với 17 đồn Biên phòng và ban chỉ huy Quân sự 4 huyện biên giới tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, mốc giới, phát hiện, xử lý hơn 4.000 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc…

“Tuổi trẻ hai lực lượng đã phối hợp tổ chức hơn 100 hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” và triển khai hòm thư tố giác tội phạm, qua đó, nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin giúp các lực lượng kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định địa bàn”, đại úy Thắng nói.

Khẳng định tuổi trẻ luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thiếu tá Nguyễn Huy Bắc, Bí thư Liên chi đoàn (Tiểu đoàn 473, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân) cho rằng, cần xây dựng thái độ động cơ, trách nhiệm chính trị đúng đắn cho mọi cán bộ, ĐVTN trong việc gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Theo thiếu tá Bắc, để việc học tập và làm theo Bác thực sự hiệu quả, cần coi trọng tổ chức học tập tốt các chuyên đề về Bác, các bài lý luận của Đoàn; xây dựng, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong ĐVTN…

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, giai đoạn 2016-2019, một trong những nội dung trọng tâm trong các phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ hai lực lượng chính là việc phát huy trách nhiệm xã hội của thanh niên đối với cộng đồng, với xã hội. Thông qua chương trình phối hợp, đã góp phần xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội, Công an đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Hình ảnh tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ Công an luôn sát cánh cùng nhân dân trong các hoạt động “ba cùng”, “bốn cùng” mãi là những hình ảnh đẹp, tạo dấu ấn và lan tỏa trong lòng người dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người Công an cách mạng”, thượng tá Năng nói.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã tặng Bằng khen 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2019. Giai đoạn 2019-2021, tuổi trẻ hai lực lượng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát động mô hình “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”.

Nguyễn Khang