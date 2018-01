Lãnh đạo tỉnh Nghệ An hiến máu trong ngày hội Chủ nhật đỏ

Ngày 14/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ. Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết nguyên đán – Lễ hội xuân hồng” năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Thông (phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham gia hiến máu trong ngày hội Chủ nhật đỏ.

Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, cùng hàng ngàn người dân các phường, xã, đơn vị thành phố Vinh, sinh viên đại học Y khoa Vinh, Đại học Vinh. Ngày đầu khởi động, Ban tổ chức dự kiến thu được 800 đơn vị máu, kết thúc chiến dịch sẽ quyên góp được khoảng 1.500 đơn vị máu.

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An cho biết: “Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo còn cao, đối tượng dễ bị tổn thương còn nhiều, đặc biệt là nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thảm họa thiên tai, tai nạn giao thông còn lớn nên nhu cầu máu ngày càng tăng. Phong trào hiến máu tình nguyện ở Nghệ An đang có bước phát triển mạnh. Năm 2017 đã tổ chức 68 đợt, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu, đạt 118,04%, vượt so với kế hoạch 4.510 đơn vị.

Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Phó ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An.

Hành động nhân văn của lãnh đạo tỉnh Nghệ An góp phần tạo sự lan tỏa cho ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ.

Phong trào hiến máu tình nguyện đã thực sự thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Không chỉ ở thành thị mà nhân dân vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa vẫn tình nguyện vượt hàng trăm km đường rừng tham gia hiến máu. Đây là một ngày hội đầy ắp tình nhân ái. Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các nhà quản lý, toàn thể nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng. Đặc biệt, cảm ơn báo Tiền Phong đã luôn đồng hành cùng Chủ nhật đỏ, hiến máu cứu người tại Nghệ An trong suốt 10 năm qua”.

Sự vui tươi, hứng khởi khi tham gia hiến máu của đại diện nhà tài trợ Tập đoàn bảo hiểm Prudential.

Cũng trong ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ, ông Nguyễn Văn Thông, ông Lê Minh Thông, bà Nguyễn Lương Hồng cùng lãnh đạo các đơn vị phối hợp đã tham gia hiến máu. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo tình Nghệ An, góp phần thúc đẩy, tuyên truyền nhân rộng chương trình hiến máu tình nguyện cứu người.

Cảnh Huệ