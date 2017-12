Mang hơi ấm đến với đồng bào Sơn La

Khám sức khỏe, xây nhà kiên cố

Ngay từ sáng sớm, Trạm y tế xã Song Khủa rộn ràng như trong ngày hội. Nhiều người già, trẻ nhỏ từ khắp các thôn bản gần xa đã đến để được các bác sỹ của CLB Thầy thuốc trẻ khám bệnh và tư vấn sức khỏe. Nhiều người cao tuổi đã được bác sỹ thăm khám, chẩn trị các bệnh về tai, mắt... cũng như hướng dẫn cách điều trị, hoặc đến bệnh viện tuyến trên để xét nghiệm sâu hơn và chữa trị.

Bà Đinh Thị Điểm (80 tuổi) ngoài bệnh xương khớp tuổi già còn bị bệnh huyết áp cao. Đợt rét đậm này huyết áp của bà lại liên tục tăng khiến cô con gái của bà càng thêm lo lắng. “Từ hôm trước con gái đã gọi điện thông báo có chương trình này và sáng nay chở tôi xuống trạm y tế. Được các bác sỹ khám, tư vấn và phát thuốc về uống, tôi thấy yên tâm hơn nhiều”, bà Điểm nói.

Cùng với một số người bạn già, bà Điểm cũng ngồi chờ đến lượt cắt tóc. Trong khuôn viên Trạm y tế xã, các tình nguyện viên tay kéo, tay lược làm việc hết công suất, cắt tóc miễn phí cho người dân. Cả thanh thiếu nhi cũng xếp hàng đợi đến lượt. Sáu chiếc ghế của sáu thợ cắt tóc tình nguyện cứ có người đứng dậy lại có người ngồi xuống. Bà Điểm cắt xong, những người bạn già đều khen trông trẻ ra hàng chục tuổi. Bà tươi cười nói: “Tôi cắt tóc để ăn tết đó!”…

Tại bản Un, xã Song Khủa, niềm vui đến với hai chị em Đinh Thị Đức (14 tuổi) và Đinh Thị Đào (13 tuổi) khi chứng kiến những xẻng cát đầu tiên khởi công ngôi nhà mới cho mình. Đây là “Ngôi nhà 100 đồng” do Đoàn Thanh niên Tổng Cty Viettel trao tặng. Hai chị em Đức, Đào mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở cùng với bác gái. Đức xúc động nói: “Bố mẹ cháu đều bị bệnh, mất từ lâu rồi. Cũng may mắn cho chị em cháu còn có bác gái. Nhưng bác cháu cũng nghèo lắm. Từ khi biết tin được tặng nhà, chị em cháu cứ ngỡ như nằm mơ. Chúng cháu chỉ biết cảm ơn mọi người…”.

Tiếp tục hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn

Cùng với việc chăm lo sức khoẻ cho người dân, chương trình đã dành tặng nhiều món quà ý nghĩa tới đồng bào vùng cao Vân Hồ. Trong đó, tặng 300 áo ấm cho học sinh Trường tiểu học Song Khủa; tặng quà cho 38 hộ gia đình chính sách bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); trao học bổng Vừ A Dính cho 20 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà gồm dụng cụ bếp và phần quà trị giá 500 nghìn đồng cho 20 gia đình chính sách. Tặng 1 sân chơi cho trẻ em trị giá 25 triệu đồng cho điểm trường mầm non Hoa Ban (xã Bó Nhàng 2); tặng 1 ngôi nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách (do Đoàn Thanh niên Bộ Công an thực hiện). Trong chương trình, hội viên, thanh niên tỉnh Sơn La tham gia các hoạt động khác như: tập huấn lái xe an toàn; dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nhiều điểm trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hằng năm T.Ư Hội đã phát động chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện với các hoạt động ý nghĩa. Nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển miền Trung chống chọi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thiên tai khắc nghiệt, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2017” và “Xuân tình nguyện 2018” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chương trình diễn ra từ tháng 11/2017 đến hết tháng 2/2018 với các nhóm nội dung: Chương trình “Đông ấm cho em”, “Đồng hành cùng nông dân” và “Vì sức khỏe cộng đồng”; tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.

Xuân Tùng