Nam sinh cứu người giữa lũ được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quảng cáo

Cụ thể, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, Vụ trưởng Vụ thi đua – khen thưởng Bộ GD&ĐT Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng cho nam sinh Lương Thế Mạnh (học sinh lớp 12C1, trường THPT Kỳ Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 người bị nạn thoát khỏi lũ dữ.

Trước đó, Thừa ủy quyền của Trung ương đoàn, Quyền Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm cũng đã tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em Mạnh. Sở GD&ĐT Nghệ An, UBND huyện Kỳ Sơn tặng giấy khen cho 2 em Mạnh và Đức. Ngoài ra, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Nghệ An Lê Văn Lương đã tặng giấy khen cho em Vi Văn Kiều.

Hành động dũng cảm của Mạnh được nhiều cấp, ngành khen tặng.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 14h (ngày 3/9), đang trên đường từ nhà tại bản Cánh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, ra trường, em Lương Thế Mạnh và em Lương Văn Đức (học sinh lớp 12C1 Trường THPT Kỳ Sơn) phát hiện 2 người đang chới với dưới dòng sông Nậm Mộ. Ngay lập tức, Mạnh lao mình xuống dòng nước lũ chảy xiết bơi khoảng 400m rồi kéo 2 nạn nhân vào mép sông. Đức tìm áo phao và hỗ trợ Mạnh đưa 2 người lên bờ.

Hai nạn nhân được Mạnh cứu sống là Vi Văn Quý (19 tuổi) và em Moong Văn Kiều (10 tuổi, cùng trú bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn). Được biết, Quý là người tàn tật, khi đang vớt củi trên sông Nậm Mộ thì bị lũ cuốn trôi. Em Kiều đứng trên bờ thấy vậy liền xuống để cứu thì bị dòng nước cuốn đi hơn 500 mét.

Cảnh Huệ