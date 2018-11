Ngắm vẻ đẹp rạng ngời Á khôi sinh viên Nghệ An 2018 giữa cánh đồng lau

TPO - Tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018 do Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức, Trần Thị Ngọc Trâm đã vượt qua 15 thí sinh trong đêm chung khảo để dành vị trí Á khôi. Mới đây, nữ sinh 19 tuổi này gây sốt cộng đồng mạng với vẻ đẹp rạng ngời trong bộ ảnh tại cánh đồng lau.