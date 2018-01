Nghệ An: Hàng nghìn người tham gia ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ

Ngày 14/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ. Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết nguyên đán – Lễ hội xuân hồng” năm 2018.

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu

BTC Trao Kỷ niệm chương Chủ nhật đỏ cho nhà tài trợ.

Từ sáng sớm, người dân thành phố Vinh, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan đơn vị, sinh viên các trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học Vinh đã có mặt đông đủ. Không khí nhộn nhịp nhanh chóng lan tỏa.

Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ có sự tham gia đủ các lứa tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Lương Hồng – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An, Phó ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An cho biết: “Năm 2017, cả nước tiếp nhận khoảng 1,5 triệu đơn vị máu, riêng Nghệ An tiếp nhận 29.510 đơn vị máu để cứu chữa người bệnh. Để có được con số đầy ý nghĩa đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng chung tay của các cá nhân, tập thể trong công tác tuyên truyền và trực tiếp hiến máu. Lễ hội Xuân hồng, khởi đầu là ngày Chủ nhật đỏ hôm nay, với khí thế náo nức đầu năm 2018, rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia cùng người bệnh. Những trái tim nhân hậu, vòng tay nhân ái luôn mở rộng thì chắc chắn những sự sống sẽ luôn được nối tiếp”.

Được biết, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu điều trị. Máu cần cho điều trị hàng ngày, cho cấp cứu, cho dự phòng các thảm họa, tai nạn cần truyền máu với số lượng lớn. Hiện tại mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu máu cho điều trị. Báo Tiền Phong đã đưa ra sáng kiến và phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu trung ương tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ hiến máu tình nguyện vào năm 2009. Đến nay, ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ đã được báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức rộng khắp cả nước, giải quyết được rất lớn tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện.

Trong ngày đầu tiên, BTC dự kiến thu được khoảng 800 đơn vị máu, kết thục chiếc dịch sẽ quyên góp được khoảng 1.500 đơn vị máu.

“Với thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, suốt thời gian qua, báo Tiền Phong luôn nỗ lực, tuyên truyền, vận động người dân, nhà tài trợ, các đơn vị địa phương tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ. Chương trình càng lớn mạnh, rộng rãi, số lượng người tham gia càng nhiều, thu về lượng máu lớn sẽ giải quyết được vấn nạn thiếu máu tại các bệnh viện, đặc biệt, trong mỗi dịp tết. Hy vọng hành động hiến máu cứu người, rất nhân văn, nhân đạo sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước”, nhà báo Trần Quang Long – Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An chia sẻ.

Sự lan tỏa rộng rãi ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ tại Nghệ An

Tham gia ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ, Chiến sỹ Trần Trung Đức – Công an phường Hưng Phúc cho biết: “Một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái, đó cũng là trách nhiệm không phải của riêng ai, khi bạn hiến máu có nghĩa là bạn đã mang lại một niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh. Tôi đã tham gia hiến máu khi còn là sinh viên và biết được, cơ thể chúng ta có khả năng tái tạo máu nên hiến máu tình nguyện sẽ càng ý nghĩa hơn khi chia sẻ giọt máu của mình cho những bệnh nhân hiểm nghèo mà ranh giới sự sống và cái chết đang rất mong manh”.

Tham dự trong ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ lần này có ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các lãnh đạo của đơn vị phối hợp cùng hàng ngàn tình nguyện viên. Tập đoàn TH, Tập đoàn bảo hiểm Prudential, tập đoàn Mường Thanh tài trợ chương trình.

Cảnh Huệ