Nghị lực của chàng trai Sán Chỉ

Vượt lên đói nghèo

Trương Văn Lên cho biết: “Em là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Do gia cảnh nghèo khó quá, chị gái thứ 3 phải đi làm con nuôi cho gia đình khác, từ đó đến nay không gặp mặt. Chị gái thứ 2 đã lập gia đình. Còn anh cả đã ở tuổi 30 vẫn chưa lấy vợ vì nghèo”.

Cả nhà chỉ trông cậy vào mấy sào ngô nên từ nhỏ, anh chị của Lên đã phải sớm nghỉ học, làm thuê cuốc mướn. Riêng Lên, buổi đi học, buổi đào khoai, mót sắn. “Sau này, được nhiều người giúp đỡ, gia đình em mới có được những bữa cơm no, chứ trước đây, phải nhịn đói là chuyện bình thường. Thời em học cấp 1, phải nhịn ăn sáng, rồi nhịn ăn tối. Nhiều đêm đói bụng cồn cào không ngủ được”, Lên kể.

“Em muốn về quê làm việc vừa để phục vụ nơi mình chôn nhau cắt rốn, đồng thời trả nợ ân tình với những người đã cưu mang em. Nếu không có các thầy cô giáo, các cô chú ở Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và rất nhiều người khác thì chắc em đã phải bỏ học từ lâu rồi”.

Sinh viên Trương Văn Lên

Tuy nhiên, dù sống trong cảnh đói nghèo quay quắt đó, chàng trai Sán Chỉ quyết chí học giỏi để thoát nghèo. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Lên dần dần được nhiều người biết đến, giúp đỡ. Suốt những năm học cấp 2, cấp 3, Lên đều được trường tặng xe đạp để đi học.

Những năm cấp 2, Lên đi học bằng tiền làm thuê của anh trai. Lên cấp 3, Lên may mắn nhận được sự đỡ đầu của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Kạn, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng để ăn học.

Không phụ lòng mọi người, Lên luôn giữ thành tích học tập loại giỏi. Lớp 11, 12 lần lượt đạt giải Nhất, Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý, và tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Lên xuất sắc đạt tổng 24 điểm ở các môn thi khối C03 (Toán, Văn, Lịch sử) và 25,5 điểm ở các môn khối C (Văn, Sử, Địa), đỗ cả 2 trường: Học viện An ninh nhân dân và Học viện Hành chính quốc gia. Lên quyết định chọn Học viện An ninh nhân dân.



Mong muốn về quê trả ơn

Ngày cầm giấy báo trúng tuyển vào đại học, Lên và bố mẹ vui ít, lo nhiều, vì không biết lấy tiền đâu để nhập học. Biết tin, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Kạn quyên góp được 7 triệu đồng mang đến tận nhà trao tặng Lên làm hành trang xuống Thủ đô nhập học.

Lên kể, học tập ở Thủ đô Hà Nội hơn 1 năm rồi nhưng chỉ có vài lần đi ra ngoài chơi, một phần vì “sợ đường sá đông đúc”, phần vì sợ tốn kém. “Em học ở đây không phải đóng tiền học phí, không mất tiền ở, không mất tiền ăn trưa, tối mà mỗi tháng còn được hỗ trợ 600 nghìn đồng. Em tiết kiệm chi tiêu chỉ trong chừng ấy thôi, cố gắng không làm phiền gia đình nữa”, Lên chia sẻ.

Lên đặt mục tiêu, sẽ đạt kết quả học tập loại giỏi trong suốt 4 năm học đại học. Năm thứ nhất đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, Lên vẫn còn 3 năm nữa để phấn đấu. Nhưng mục tiêu cao nhất của Lên là học giỏi để trở về quê hương phục vụ.

Lưu Trinh