Ngược thời gian, ngắm ông bà mình thời chưa có chai nhựa, túi nilon

Bộ ảnh trong triển lãm được thực hiện bởi Đỗ Vy, một nhiếp ảnh gia trẻ, có tình yêu với môi trường. Đỗ Vy là thủ khoa Nhiếp ảnh Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, gương mặt KOL của Here We Go mùa 3 – Đi hết Việt Nam mình do Kênh 14, VTV6 và Nokia phối hợp tổ chức.

Triển lãm trưng bày 24 bức ảnh bao gồm: 15 bức trong chùm ảnh "ông bà mình" và 9 ảnh đơn với ý tưởng mới lạ, cách thể hiện độc đáo mang tính gợi mở về thông điệp môi trường.

Một số tác phẩm tại triển lãm

Khách tham quan có dịp ngắm nhìn một cách chân thực nhất về vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của làng quê Việt Nam thuở xưa. Khoảng thời gian đó, thay vì những đồ chơi bằng nhựa, trẻ em đều dùng và chơi những đồ chơi đơn giản, thân thiện với môi trường, có tính tái sử dụng cao.

Nói về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Đỗ Vy chia sẻ: “Có những ngày, tôi về thăm ông bà của mình. Để ý lũ nhỏ em tôi chơi toàn những thứ đồ chơi cầu kỳ, sặc sỡ bằng nhựa xanh đỏ, đèn màu lấp lánh, ông bà quay sang cười với tôi và kể cho tôi những câu chuyện của ông bà từ ngày ấu thơ.

Khách tham quan triển lãm

Họ đã từng vui với những niềm vui bé xíu, từng chạy đôi chân trần trên đình làng rộng thênh thang để đá những quả bóng bưởi, những lần xin bố mỏi miệng để lấy giấy báo của bố làm diều, làm thuyền, cả những buổi chiều tà chỉ mong có tiếng mẹ về để nhận quà,…

Tôi phải cảm ơn ông bà mình thật nhiều vì đã là nguồn cảm hứng cho tôi xây dựng lại một thước phim quay ngược tuyệt vời về câu chuyện đó, đồng thời lồng ghép được những thông điệp riêng của mình vào những bức ảnh, mong rằng bộ ảnh của tôi sẽ là tấm vé giúp các bạn quay lại thước phim xinh đẹp, về lại cái thời mà: Ông bà mình thời chưa có chai nhựa và túi nilon”.

Sản phẩm thân thiện môi trường được giới thiệu tại triển lãm

Nguyễn Đức Minh Hoàng, học sinh lớp 12, trường THPT Đoàn Thị Điểm – Trưởng ban tổ chức dự án cho biết: “Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Thông qua bộ ảnh, chúng mình mong muốn mọi người cảm nhận được vẻ đẹp của một thời chưa có chai nhựa và túi nilon. So sánh với hiện tại, mọi người sẽ có cái nhìn chính xác về môi trường sống quanh chúng ta : đâu đâu cũng là rác thải và ô nhiễm. Thay đổi suy nghĩ và hành động với môi trường, hạn chế rác thải nhựa và túi nilon là điều mà mỗi cá nhân cần có ý thức thực hiện.”

​ Ngọc Anh – Thu Thảo