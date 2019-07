Người chồng cạo đầu để cùng vợ chiến đấu với ung thư

Trong căn phòng nhỏ tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình, Đinh Trọng Quân (28 tuổi) đang vừa đút cháo cho vợ, vừa nói: "Em cố ăn đi nhé, ăn vì con và anh nhé". Ngồi trên giường, Vũ Hải Anh (29 tuổi) - vợ Quân - vừa há miệng thì cơn buồn nôn ập đến. "Thôi em không ăn đâu, em sợ mùi này lắm", Hải Anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn chồng, nước mắt chực trào.



Thấy vợ sắp khóc, Quân cốc nhẹ vào trán: "Phải ăn đi, vợ mà chết là chồng lấy vợ hai hành hạ con gái đấy!". Hải Anh bật cười, liếc ánh mắt sắc lạnh sang chồng: "Đừng đùa, đây hiện hồn bóp cổ nhá!", nói rồi cô cố nuốt. Quân quay đi để vợ không nhìn thấy, mắt anh cũng đang ầng ậc.

Hải Anh muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của gia đình trước khi cô bước vào đợt hóa trị đầu tiên tháng 9/2017. Ảnh: H.A

Vũ Hải Anh phát hiện mình bị ung thư vú thể nặng 3b vào tháng 8/2017 sau khi cai sữa cho con. Khi đến viện, bác sĩ chẩn đoán cô có khối u ở ngực và nách, đã di căn đến 7/17 loại hạch khác. Sau hơn một năm điều trị, Hải Anh bị đau chân, đi khám phát hiện ra tế bào ung thư đã di căn xuống xương. Đến tháng 6/2019, gan bắt đầu bị ảnh hưởng. Hiện Hải Anh không thể đi lại được do xương cụt và xương đùi đang bị tiêu hủy dần. Mọi việc cá nhân của cô đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng và mẹ đẻ.Ngày Hải Anh nhận tin báo ung thư, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện ngay để hóa trị trước khi cắt một bên ngực. Cô vô thức đi ra ngoài, nhìn thấy đứa trẻ đang được mẹ bế cho ăn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Tôi mới 27 tuổi thôi mà, còn con gái 3 tuổi của tôi thì sao đây?", Hải Anh hồi tưởng, Nhìn thấy vợ với khuôn mặt thất thần co ro ngồi một góc trong bệnh viện, Quân đến bên ôm vợ: "Mình cùng nhau chiến đấu em nhé".Trước khi cuộc chiến dài ngày bắt đầu, Quân dẫn vợ đi du lịch để cô có được tinh thần thoải mái nhất. Nhập viện, bác sĩ khuyên nên cắt tóc trước khi truyền hóa chất, Quân dẫn Hải Anh ra cửa hàng. Thấy vợ chần chừ không bước vào, Quân đẩy cửa nói: "Anh sẽ cạo đầu cùng em", thế rồi anh yêu cầu cạo đầu mình trước rồi đến lượt vợ."Bao nhiêu đường kéo khua trên đầu là từng đó giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu trọc của chồng, tôi biết mình vẫn còn may mắn bởi luôn có anh ở bên", Hải Anh chia sẻ.