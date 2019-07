Người đưa các em bước ra khỏi 'vùng tối' cuộc đời

Quảng cáo

Từ nhiều năm trước, phường Vĩnh Phước thuộc tuyến địa bàn đồn Biên phòng Cầu Bóng quản lý, được coi là điểm nóng về tệ nạn xã hội. Chứng kiến những cảnh đời lầm lạc, thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng có nhiều trăn trở ngay từ những ngày đầu về đồn nhận công tác.

Chưa một ngày đứng trên bục giảng, nhưng thiếu tá Tưởng đề nghị chỉ huy đơn vị bàn với chính quyền địa phương mở lớp học tình thương ngay tại nhà văn hóa tổ dân phố 19 Trường Phúc của phường Vĩnh Phước từ năm 2004. Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6, từ 19 đến 21 giờ, “thầy” Tưởng cần mẫn lên lớp truyền đạt kiến thức và kỹ năng sống cho học trò.

Kể về hành trình “gieo chữ”, anh Tưởng chia sẻ: “Học trò của tôi đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Nhiều em thì bố mẹ ly thân hoặc phải đi trại giáo dưỡng, cải tạo, thậm chí nhiều em có bố mẹ phải đi tù vì vi phạm pháp luật. Không được người lớn quan tâm, các em đều không được đi học hoặc bỏ học từ rất sớm. Ban đầu việc vận động các em đến lớp rất khó khăn”.

Do đã quen với cuộc sống tự do nên khi vào lớp, các học trò khá bướng bỉnh và khó bảo. Không những thế, độ tuổi của các em không đồng đều nên những em lớn tuổi thường tỏ ra ái ngại khi ngồi chung lớp với các em nhỏ. Thiếu tá Tưởng phải nói chuyện, động viên từng em và đôi khi phải rất nghiêm khắc. “Nếu buông xuôi thì các em sẽ tiếp tục sa ngã nên tôi tự nhủ càng phải quyết tâm hơn. Có em nay đã đi làm ăn xa, kiếm được tiền nuôi bản thân. Có em gái đã lập gia đình nhưng do hoàn cảnh khó khăn lại mang con đến lớp học nhờ tôi dạy”, thiếu tá Tưởng nói.

Để “truyền lửa” ham học cho học trò, thiếu tá Tưởng luôn tận dụng mọi thời gian ngoài giờ để giảng dạy, gắn bó với học sinh; tổ chức cho các em nhiều đợt sinh hoạt tập thể, dã ngoại. Anh còn trực tiếp đi vận động các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ từng quyển vở, cuốn sách, cây viết với quyết tâm đưa các em bước ra khỏi vùng tối cuộc đời.

Là một trong 6 cá nhân tiêu biểu của lực lượng Biên phòng Khánh Hòa trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019), thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng đã hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguyễn Sơn