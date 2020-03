Nhiều chỉ tiêu vượt trội trong tuần 1 Tháng Thanh niên năm 2020

Một số chỉ tiêu gấp 2, gấp 3 lần so với năm 2019

Tuần 1 Tháng Thanh niên 2020 ghi dấu ấn với những con số ấn tượng. Ngay từ những ngày đầu tháng 3, màu áo xanh tình nguyện đã đến khắp mọi miền Tổ quốc, bắt tay vào thực hiện các công trình phần việc cụ thể.

Với phương châm chia thành các nhóm nhỏ, không tập trung đông người, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; các hoạt động đi vào thực tế. Một số chỉ tiêu đạt vượt trội so với tuần 1 Tháng Thanh niên năm 2019.

Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư trao tặng nhà nhân ái cho người dân ở Đắk Lắk

Toàn Đoàn đã triển khai trồng hơn 2,1 triệu cây xanh (tăng gấp 3 lần so tuần 1 của tháng thanh niên năm 2019). Trong đó, điển hình các đơn vị: Đoàn thanh niên Bộ Công an đảm nhận 35 công trình "Vườn cây ơn Bác", trồng mới 20.550 cây xanh có giá trị kinh tế; Quảng Nam trồng mới 12.100 cây xanh và 8 tuyến đường hoa thanh niên; thắp sáng 5km đường quê; thu gom 300kg bao bì, vỏ thuốc BVTV trên các cánh đồng; ra quân dọn vệ sinh, phát quang, trồng cây xanh tuyến đường thanh niên tự quản với tổng tuyến đường 16,4km; Lào Cai trồng mới 36.660 cây xanh; Nghệ An trồng mới hơn 12.000 cây xanh, tu sửa 30 km đường giao thông, nạo vét 43 km kênh mương nội đồng, thu gom khoảng 63 tấn rác thải; xây dựng 25 tuyến đường cờ thanh niên, 15 km đường hoa thanh niên.

Bạn trẻ thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê"

Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai có hiệu quả, đăng tải nhiều ý tưởng sáng tạo lên các kênh thông tin của Đoàn và trang website: ytuongsangtao.net.

Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm, các sân chơi về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; tổ chức giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất.

Theo báo cáo tổng hợp số liệu của các tỉnh thành đoàn, trong tuần đầu tiên của Tháng Thanh niên năm 2020, ĐVTN cả nước đã đề xuất được 276,285 ý tưởng sáng tạo, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Các cấp bộ đoàn đã triển khai tư vấn hướng nghiệp cho 1.291.265 đoàn viên, thanh niên. Tổ chức 432 sàn giao dịch việc làm với 276.986 người tham gia trao đổi và được giới thiệu việc làm trên các sàn giao dịch. Các sàn giao dịch việc làm và các hoạt động tư vấn hướng nghiệp được triển khai chủ yếu thông qua các phương tiện trực tuyến, các fanpage, các buổi phát thanh tư vấn hướng nghiệp qua hệ thống loa phát thanh của địa phương.

Thực hiện hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang phức tạp, tuân thủ chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã triển khai các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội bằng công trình phần việc cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu ứng xã hội cao: tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tư vấn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm cho 185.222 ĐVTN, học sinh và bà con nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hiến 128,026 đơn vị máu; thăm hỏi, tặng quà cho 30.395 gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trị giá 29.472 triệu đồng; xây dựng 1.284 nhà nhân ái, trị giá 41.172 triệu đồng.

Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tiêu biểu như: Hà Tĩnh xây dựng 3 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”, lắp đặt 10 khu vui chơi thiếu nhi trị giá gần 150 triệu đồng; Bến Tre khởi công 3 cầu bê tông, 1 căn Nhà Tình thương, thắp sáng tuyến đường dài 1.700 mét, sửa, dặm vá tuyến đường dài 800 m, đấp móng cầu, bê tông tuyến đường dài 150 m, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải nhựa tuyến kênh dài 1.100 m, 7 công trình xây dựng giao thông nông thôn; Đắk Lắk bàn giao 1 công trình thanh niên khu vui chơi cho thiếu nhi; khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái; 2 sân bóng chuyền.

Tuổi trẻ Đà Nẵng dọn dẹp, vệ sinh môi trường

TPHCM khởi công công trình bê tông hóa tuyến hẻm 818 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân có chiều dài 130m x 5m với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Bắc Giang tổ chức 25 hoạt động bóc dỡ, xóa 3.100 quảng cáo, rao vặt trên các tuyến phố. Thanh Hóa khánh thành 15 con đường tranh bích họa, 12 mô hình “Cột điện nở hoa”.

Nghệ An tặng hơn 700 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng; tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, phát hơn 1.000 bát cháo, suất cơm tình thương...

Lưu Trinh