Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo

Tại ngày hội, Ban Thường vụ Đoàn Công an TPHCM đã thực hiện tuyên truyền pháp luật hình sự và kỹ năng phòng chống xâm hại cho khoảng 100 thanh niên các dân tộc, tôn giáo, người dân trên địa bàn quận Tân Bình.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật cho thanh niên dân tộc, tôn giáo và người dân trên địa bàn quận Tân Bình Dịp này, các đơn vị đã trao tặng các phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn Cán bộ, chiến sỹ CATP và thanh niên các dân tộc, tôn giáo giao lưu văn nghệ trong khuôn khổ ngày hội Trong dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Công an TPHCM đã vận động Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP và phối hợp với Hội LHTN Việt Nam quận Tân Bình trao tặng 30 phần quà với tổng kinh phí 10 triệu đồng dành cho 30 hộ gia đình là các hộ thuộc các dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Công an TPHCM, cho biết chương trình là hoạt động nhân văn, ý nghĩa của tuổi trẻ Công an thành phố chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, các hộ người dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

