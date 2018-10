Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Đó là những chia sẻ của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tại buổi họp báo giới thiệu về chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 – 31/10/2018).

Chương trình nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, kỷ iệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn, BTC tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa sâu rộng sự kiện lịch sử này: Triển khai cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn. Ban Tổ chức đã bắt đầu nhận tác phẩm tham dự từ ngày 9-10-2018 đến 30-7-2019 và sẽ tổ chức tổng kết trao giải gắn với kỷ niệm 51 năm chiến thắng Truông Bồn.

Truông Bồn nay trở thành địa chỉ đỏ giáo dục về truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc.

Ngoài ra là các hoạt động: Lễ giỗ lần thứ 50 của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP), thuộc Đại đội 317; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các nhân chứng, gia đình thân nhân các liệt sĩ TNXP; hội trại thanh niên và trưng bày các sản phẩm của TNXP, đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội; triển khai công trình “Vườn cây thanh niên”; Hội thảo: Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy…Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn mang tên: “Truông Bồn - Miền đất huyền thoại”, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 1-11-2018, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Nhân Dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương cả nước. Chương trình gồm: Lễ kỷ niệm 30 phút và chương trình nghệ thuật, thời lượng 60 phút, gồm bốn chương: Chương I: Miền quê yêu thương; Chương II: Truông Bồn - Cung đường hoa lửa; Chương III: Khúc tưởng niệm và Chương IV: Nghệ An ngày mới.Tại chương trình, sẽ trao 25 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng) tặng thân nhân 13 Anh hùng liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông, nguyên hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 anh hùng và chín đại diện gia đình chính sách TNXP đã từng chiến đấu tại Truông Bồn; trao tặng quà ủng hộ BQL Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Quỹ khuyến học Nghệ An. Đồng thời, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng chính sách, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, hiện sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.