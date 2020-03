Nhiều mô hình sáng tạo trong tuần 2 Tháng Thanh niên

Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị được tuổi trẻ cả nước tiếp tục triển khai thực hiện với những kết quả ấn tượng.

Trong tuần thứ hai của Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã sửa chữa được các cấp bộ Đoàn đã xây dựng mới được 70 km, sửa chữa được 400 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê với chiều dài 241 km, triển khai trồng mới được 49.633 cây, xây dựng mới được 33 cầu nông thôn.

Tỉnh Đoàn Nghệ An đổi mới tuyên truyền về dịch Covid -19 bằng việc thiết kế các hình Chipi sinh động tác động vào trực quan của người dân bằng những thông tin ngắn gọn, thiết thực.

Với mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, các bạn trẻ trên cả nước đã tình nguyện đi làm ngày thứ 7 để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh, gọn. Tiêu biểu như Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức 15 đội tình nguyện là cán bộ công chức đến các cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công an tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào “giờ thứ 9 tình nguyện” bắt nguồn từ hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Ngày thứ 7 tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục ra quân vệ sinh môi trường, thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch Covid -19.

Đo thân nhiệt cho người dân

Hoạt động an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh với nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực. Toàn Đoàn đã khám chữa bệnh miễn phí cho 6.899 lượt người dân, hiến tặng 7.037 đơn vị máu, trao 2.745 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị hơn 1.456 triệu đồng; xây dựng mới, sửa chữa được 212 nhà nhân ái với tổng giá trị hơn 5.741 triệu đồng; 187 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng mới với tổng trị giá hơn 3.498 triệu đồng.

Vận động 130 đám cưới tạm hoãn, giảm khách mời

Tuần 2 Tháng Thanh niên diễn ra trong thời điểm dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Tuổi trẻ cả nước đã phát hiện tinh thần xung kích cùng nhân dân phòng chống dịch bệnh thông qua các hoạt động tuyên truyền, tặng khẩu trang, nước rửa tay, hỗ trợ người dân cách ly vì dịch.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong phòng chống dịch, Hà Tỉnh đã thực hiện mô hình “Đám cưới mùa dịch Covid-19” đặc biệt. Theo đó, các cấp bộ đoàn đến tận nhà tuyên truyền, vận động gia đình hoãn tổ chức đám cưới hoặc chỉ tổ chức tiết kiệm, giảm tối đa khách mời và tuân thủ các biện pháp y tế.

Đoàn viên, thanh niên sẵn sàng trở thành tình nguyện viên phát khẩu trang miễn phí, hay chuẩn bị các bàn đặt nước rửa tay sát khuẩn, tổ chức phun thuốc khử khuẩn, sát trùng tại địa điểm diễn ra đám cưới. Kết quả vận động Hà Tĩnh vận động 130 đám cưới tạm hoãn và giảm số lượng khách mời, tăng báo hỷ, tổ chức sát khuẩn.

Các cơ sở Đoàn ở Hà Tĩnh vận động các hộ dân tạm hoãn hoặc giảm khách mời trong đám cưới để phòng dịch Covid -19

Anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết: Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động nhanh chóng, sáng tạo và thiết thực để phòng chống dịch Covid 19 với nhiều cách làm sáng tạo, hướng đến hiệu quả thiết thực; trong đó, quán triệt tập trung cao nhất cho việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi. Đến thời điểm này, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã vận động được 130 gia đình tạm hoãn hoặc giảm tối đa số lượng khách mời đám cưới.

“Ngoài những nội dung đã triển khai, tới đây, các cấp bộ đoàn sẽ động viên, tuyên dương, lan toả những tấm gương thanh niên gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh, tiết kiệm, an toàn, góp phần cùng toàn xã hội ngăn ngừa có hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, anh Đông cho biết thêm.

Hỗ trợ nước ngọt cho người dân Tiền Giang ứng phó với hạn mặn

Nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo trong bối cảnh Covid -19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn và Đoàn trược thuộc đã ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động điều chỉnh nội dung và phương thức hoạt động trong Tháng Thanh niên 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trong đó chú ý triển khai các tuyến công việc về công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết quả 100% các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh, bằng các hình thức: phát tờ rơi tuyên tuyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân, tặng nước rửa tay khô, và khẩu trang y tế cho đoàn viên, thanh niên và người dân.

Phát khẩu trang y tế phòng chống dịch Covid -19

Tiêu biểu, Long An, thành lập và duy trì hoạt động các đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh Covid-19; phát 3.350 tờ rơi, 1.280 khẩu trang y tế, 300 chai nước rửa tay, vận động 01 thanh niên cách lý tại nhà về từ Nhật Bản. Tuyên Quang tặng 500 chai nước rửa tay, 15.000 khẩu trang miễn phí và trên 2.000 tờ rơi.

Thành đoàn TPHCM, Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chuẩn bị 300 can (5 lít) anolyte để chuyển đến các hộ dân đang cách ly tại Chung cư Hòa Bình. Dung dịch cho đội hình trí thức trẻ tình nguyện thực hiện. Vĩnh Phúc, trao tặng 15.000 khẩu trang y tế và khẩu trang diệt khuẩn, 30 máy đo thân nhiệt cho 27 trường mầm non, tiểu học, THPT trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương: phát 15.400 khẩu trang miễn phí, 6.500 bánh xà phòng, 5.300 chai nước muối, 1.600 chai nước rửa tay khô và dung dịch cồn, 75 máy đo thân nhiệt, 6.000 tờ rơi tuyên truyền miễn phí.

Nhiều mô hình mới, sáng tạo, tiêu biểu:

Kon Tum: Tổ chức các lớp tập huấn đấu tranh trên không gian mạng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Covid-19.

Đoàn TN Bộ Công an: Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát môi trường tổ chức Tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe, phòng, trách covid-19” và tặng nước rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ.

Hà Nội: Phát khẩu trang miễn phí, nước rửa tay tại các chợ dân sinh và đeo khẩu trang cho những em nhỏ, người già thờ ơ với dịch bệnh.

Bà Rịa – Vũng Tàu: “Tự học ở nhà thời Covid” hỗ trợ các em tự học ở nhà trong thời gian không đến được trường do dịch bệnh.

Nghệ An: 100% cơ sở Đoàn thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid 19 với các hoạt động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch, phát tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân, gõ cửa từng nhà khai báo y tế, triển khai thu gom phế liệu đổi khẩu trang. Mượn xưởng may để may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân.

Tây Ninh: Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tuyên truyền phòng chống dịch, trang bị nước rửa tay tại các trụ máy ATM; xây dựng video dance cover tuyên truyền 6 bước rửa tay trên mạng xã hội.

Bình Phước: Tổ chức Cuộc thi online tìm hiểu về cách phòng, chống dịch bện

Lưu Trinh