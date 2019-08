Những cô gái Thái ôm mộng đổi đời ở hộp đêm Singapore

Xuyên qua màn khói xám của vũ trường, tia laser chiếu thẳng vào các cô gái. Đây là lúc họ phải mỉm cười, biểu hiện một chút cảm xúc để gây ấn tượng với “mamasan”.

“Mamasan” là những phụ nữ lớn tuổi làm việc trong các hộp đêm. Trong vai trò “môi giới”, họ giới thiệu các cô gái với những vị khách có nhu cầu tìm tiếp viên hầu rượu.



50 USD cho tiếp viên có dải băng đeo màu hồng. Những người khoác chiếc áo choàng màu bạc có giá cao hơn. Còn cô nàng đội vương miện trên đầu có thể được ra giá nghìn USD.



Hàng chục nữ tiếp viên đang đứng trên sân khấu khác nhau về trang phục, mức giá nhưng có một điểm chung. Dù khách hàng có nhận ra hay không, họ đều là những người Thái Lan đang lưu trú và làm việc bất hợp pháp tại đảo quốc sư tử.

Tuyển dụng công khai trên mạng xã hội

Bow (30 tuổi) lần đầu tới Singapore vào năm 2009. Trước đó, khi kiếm sống trong một quán bar ở Bangkok (Thái Lan), cô nghe nhiều người nói về cơ hội đổi đời nếu làm việc cho các câu lạc bộ ở nước ngoài.



“Khá mạo hiểm nhưng đó lại là cơ hội tốt để kiếm tiền, nhất là khi tôi còn là sinh viên”, nữ tiếp viên nói.



Bow kể tất cả các cô gái làm việc bất hợp pháp trong các quán bar, sàn nhảy ở Singapore đều vì tiền nhưng mỗi người một mục đích. Có người muốn lo cho gia đình ở quê, người khác muốn có tiền đóng học phí hay cũng có kẻ muốn có vốn để về nước kinh doanh.



10 năm qua, Bow thường xuyên đến Singapore và làm việc trong các quán bar. Cô không có visa nên mỗi lần đều phải cố tận dụng 30 ngày nhập cảnh miễn thị thực.

Theo những tiếp viên có kinh nghiệm, cách đây vài năm, các câu lạc bộ Singapore rất yêu thích phụ nữ Thái.



Thông thường, các tụ điểm ăn chơi về đêm không ký hợp đồng và trả lương cứng cho nhân viên thời vụ. Thay vào đó, tiếp viên hưởng hoa hồng trên từng sản phẩm họ bán được.



Bow nói rằng cô ấy từng kiếm được ít nhất 100.000 baht (khoảng 3.200 USD) trong 2-3 tuần làm việc. Nhiều cô gái khác còn kiếm được gấp đôi số đó.



Nhưng gần đây, thu nhập ngày một giảm và công việc càng lúc càng mệt mỏi.



Mỗi chuyến đi là một lần đặt cược nên những người nhập cư bất hợp pháp luôn phải cật lực để kiếm tiền. Họ làm việc suốt 28 ngày, mỗi ngày đều kéo dài đến 3-4h sáng với những tiệc rượu xuyên đêm.

Cuộc sống về đêm sôi động trong các tụ điểm ăn chơi ở trung tâm Singapore. Ảnh: jakarta100bars.

“Nhiều tiếp viên phải pha rượu, bia với nước lọc để uống. Nhiều khi tôi giả vờ say xỉn, đôi lúc lại cố lẻn vào nhà vệ sinh”, Bow nói.Người phụ nữ 30 tuổi biết cô phải tự chăm sóc bản thân. Một khi say xỉn, thiếu tỉnh táo, cô có thể bị khách hàng đưa đến những nơi mình không mong muốn.Đa số phụ nữ làm việc tại các quán bar nói công việc mình đang làm không bao gồm việc bán dâm.Họ kể một số hộp đêm có các quy định cụ thể đối với khách hàng nhưng không phải tất cả đều được thực hiện. Vẫn có những vị khách giả vờ say xỉn để đụng chạm, quấy rối, thậm chí quỵt tiền nữ tiếp viên.“Nơi nào cũng có người tốt, kẻ xấu cả thôi”, Fon nói.