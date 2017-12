Những nữ sinh tài sắc 'nóng' cộng đồng mạng nhất năm 2017

Phạm Ngọc Hà My

Phạm Ngọc Hà My (21 tuổi) là người được lựa chọn tặng hoa Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau khi tham dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng hồi tháng 11/2017.

Ngay sau khoảnh khắc Hà My tặng hoa Tổng thống Mỹ Dold Trump tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), hình ảnh của cô duyên dáng với tà áo dài vàng đã xuất hiện trên nhiều các trang báo điện tử, mạng xã hội.

Nhiều sự tò mò dành cho thiếu nữ tặng hoa cho ông Trump - Tổng thống thứ 45 của Mỹ vốn nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình, có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

Hà My tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hiện là sinh viên năm 2 Học viện Ngoại giao. Cô thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp; là thành viên câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao.

9X phải tạm khóa Facebook và một số tài khoản mạng xã hội khác để hạn chế bị chú ý; cũng như từ chối chia sẻ thêm thông tin về mình bởi không muốn có nhiều người quan tâm và làm theo đúng quy định của CLB Lễ tân Học viện Ngoại giao.

Hà My mặc áo dài vàng có mặt tại sân bay Nội Bài đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Như Ý

Phạm Thị Tú Anh

Phạm Thị Tú Anh (21 tuổi) theo học ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao được quan tâm sau khi được chọn tặng hoa và gửi lời chúc tới Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi ông đến Việt Nam tham dự APEC vào tháng 11/2017.

Hình ảnh Tú Anh tặng hoa càng được thu hút quan tâm khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau được nhiều người mến mộ bởi ngoại hình điển trai, phong cách "ngoại giao vớ" độc đáo, người đàn ông của gia đình...

Tú Anh là thành viên của câu lạc bộ Lễ tân Ngoại Giao, có 4 năm hoạt động trong các chương trình lễ tân của trường và Bộ Ngoại giao. Do đó, nữ sinh đã nộp đơn với mong muốn làm người đại diện tại sự kiện lần này.

Tú Anh vinh dự là gương mặt tặng hoa Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại sân bay, cũng như cùng đoàn đón tiếp đưa Thủ tướng Canada tham quan Phủ Chủ tịch. Ảnh: NV

Phạm Thu Trà

Phạm Thu Trà (SN 1998) được nhiều người tìm kiếm khi đại diện cho sinh viên Việt Nam ra sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội tặng hoa cho Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 11/2017.

Thu Trà ngay từ nhỏ đã ước mơ làm việc ở Bộ Ngoại giao. Cô hiện là sinh viên khoa Tiếng Anh Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao; là Hoa khôi của Học viện Ngoại Giao. Ở trường, cô có tham gia Ban Sự kiện - CLB Lễ Tân Ngoại Giao, CTV Ban Đối Ngoại - BCH Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao, CLB Tình nguyện của Học viện. Ngoài ra, cô còn có sở thích chơi đàn piano.

Với tà áo dài trắng Thu Trà xuất hiện tại sân bay đón Chủ tịch, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Mạnh Thắng

Ngô Khánh Linh

Cũng đang theo học Học viện Ngoại giao, Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2016, Ngô Khánh Linh (SN 1997) trở thành điểm hút sau khi đảm trách dẫn chương trình trong buổi trò chuyện với tỉ phú Jack Ma tại Hà Nội hồi đầu tháng 11/2017.

Khánh Linh là sinh viên năm 3 ngành tiếng Anh. Khánh Linh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, từng là thành viên ban giám khảo tại hoạt động The Breakfast CSP; làm việc tại một tổ chức định hướng du học và phát triển Tiếng Anh tại trường chuyên Sư phạm Hà Nội; tham gia CLB Lễ Tân Ngoại giao và CLB guitar của trường.

Trước đó, Khánh Linh từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội khi đưa ra quan điểm sống "Tôi đây mỗi đồng tiền đều tiêu cho bản thân, tuyệt đối không dựa vào đàn ông" với lý do vừa đi học vừa kiếm tiền, bản thân đang kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm và tự lập.

Ngô Khánh Linh dẫn chương trình trong buổi trò chuyện với tỉ phú Jack Ma. Ảnh: Zing.vn

Chu Thị Ngọc Hảo

Chu Thị Ngọc Hảo (SN 1996) được nhận được nhiều quan tâm khi xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài màu cánh sen tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Ngọc Hảo được lựa chọn đại diện Đại hội đọc tâm thư gửi tới tuổi trẻ toàn quốc.

Ngọc Hảo là một trong 18 đại biểu của Đoàn thanh niên Bộ Công an tham dự Đại hội. Chu Thị Ngọc Hảo hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật hình sự, Học viện An ninh nhân dân. Hảo hiện đảm trách Phó chánh văn phòng Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân. Đây giống như một câu lạc bộ tập hợp nhóm học viên chung sở thích, nhiệt huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Chu Thị Ngọc Hảo đọc tâm thư Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gửi tuổi trẻ cả nước

Tường Kha