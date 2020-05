Những suất ăn miễn phí, nhu yêu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt

Chị Đặng Thị Lan Vinh là công nhân gắn bó với phân xưởng đầu máy toa xe Hà Nội gần 18 năm. Chị cho biết, chưa có thời gian nào khó khăn như những ngày dịch COVID-19 này. Do ảnh hưởng của dịch, công việc của phân xưởng giảm sút. Từ đầu tháng 4 đến nay, một nửa công nhân đi làm, một nửa nghỉ. "Hai vợ chồng nhân lương thấp, nay càng khó khăn hơn khi chồng tôi không có việc làm do dịch. Lương của tôi trước trung bình 4 - 5 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn 3 triệu đồng không đủ tiền rau dưa cho cả nhà nên phải nhờ cậy ông bà hỗ trợ", chị Vinh nói.

Khó khăn nhiều do dịch, nhưng chị Vinh cho rằng bản thân còn may mắn hơn so với nhiều anh chị đồng nghiệp khác phải thuê nhà. Những suất quà hỗ trựo của chương trình là niềm an ủi rất lớn với mọi người.