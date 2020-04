Sự kiện: CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19 Những tình nguyện viên trẻ đầy nhiệt huyết tại 'ATM gạo'

TPO - Họ là những thanh niên, sinh viên, học sinh, lao động tự do... tình nguyện đến “ATM gạo” (do Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp một số doanh nghiệp đặt tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột) vác gạo, đóng gói quà tặng, hướng dẫn người dân xếp hàng lấy gạo giữ khoảng cách an toàn.