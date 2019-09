Những trải nghiệm thú vị tại Ngày hội văn hóa giao thông

Quảng cáo

Ngày hội nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông và hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” năm 2019.

Đông đảo ĐVTN tham gia Ngày hội Văn hóa giao thông 2019 do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Đến với ngày hội các bạn trẻ được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực

Chia sẻ tại Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết: Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019, Thành đoàn Hà Nội triển khai hoạt động trong Tháng An toàn giao thông; trao tặng vật dụng cho đội hình Giao thông xanh cấp Thành phố; tiếp tục phát động chương trình “Tuyến xe ngày 26 - Xe buýt màu xanh”.

Đại diện T.Ư Đoàn tro tặng mũ bảo hểm cho các em học sinh

Đồng thời Đoàn Thanh niên Thành phố triển khai chùm hoạt động, như: tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; Cuộc thi “Sinh viên Thủ đô sử dụng xe buýt và phương tiện giao thông công cộng”; Hội thi “Lái xe mô tô giỏi, an toàn”; thiếu nhi vẽ tranh “Thiếu nhi Thủ đô - đội mũ xinh bảo vệ chúng mình”; Các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và chống rác thải nhựa, với sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô”.

Các em thiếu nhi thi vẽ tìm hiểu về văn hóa giao thông

