Những trào lưu selfie sáng tạo hút hồn giới trẻ Việt

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, trào lưu bút ảnh gia đã được giới trẻ ứng dụng thả ga và sáng tạo ra vô vàn những tác phẩm ấn tượng, hút like khủng. Trào lưu cũng được loạt sao Việt như Ngô Thanh Vân, Hà Anh Tuấn, Châu Bùi… lăng xê nhiệt tình. Ảnh: Nguyen Tran Khanh Vy.

Các bạn trẻ đặc biệt yêu thích bút ảnh gia vì có thể bắt trọn các khung cảnh đẹp khi đi du lịch. Trước đây, bạn phải nhờ người đồng hành bấm máy khiến những kiểu nhảy cao thường bị lỗi do bấm chụp không đúng thời điểm. Với sự hỗ trợ của Note9 và S Pen, khoảnh khắc nhảy cao nhất sẽ được ghi lại trọn vẹn và hài hước bên các công trình kiến trúc cao vút. Ảnh: Tran Cong Hau.

Trào lưu bút ảnh gia kết hợp với khả năng sáng tạo của nhiều bạn trẻ đã tạo nên nhiều bức ảnh độc đáo khi selfie cùng nhà chọc trời. Không chỉ so chiều cao, travel blogger Quỷ Cốc Tử còn so sải chân khi vươn trọn gần 5 dãy nhà cao tầng. Ảnh: Ngo Tran Hai An.